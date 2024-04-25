В Україні розширили мапу стійких до блекаутів інтернет-провайдерів
Команда ЛУН Місто разом із Мінцифри створили інтерактивну мапу провайдерів України, які можуть надавати інтернет від чотирьох до 72 годин у разі блекауту. Наразі йдеться лише про багатоквартирні будинки, офісні центри, без приватного сектору.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Facebook в четвер, 25 квітня.
Мапа стійких до блекаутів інтернет-провайдерів
Федоров розповів, що мапу запустили наприкінці 2023 року. Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз — для всієї України.
Що можна на цій мапі:
- перевірити готовність провайдера до відключень електрики;
- знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
- дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
- звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень;
- залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від вашого провайдера під час відключень (відгук відображатиметься для інших користувачів).
Поки що йдеться лише про багатоквартирні будинки, офісні центри, без приватного сектору. ЛУН Місто закликає постачальників інтернету долучатися до проєкту:
"Через постійні російські атаки на енергоінфраструктуру в декількох регіонах відключають електрику, а доступ до інтернету має бути завжди, щоб елементарно залишатися на звʼязку", — наголосив міністр.
Чиновник закликав, якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на понад чотири години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу, можна писати на пошту [email protected] з темою листа "Стійка Україна"".
Нагадаємо, в енергосистемі України останнім часом зберігається дефіцит електроенергії. В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості.
Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде, навіть попри інтенсивні обстріли росіян.
Попри те прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає українців заощаджувати електроенергію в ранкові та вечірні години пікових навантажень.
Читайте Новини.LIVE!