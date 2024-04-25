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В Україні розширили мапу стійких до блекаутів інтернет-провайдерів

25 квітня 2024 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні розширили мапу стійких до блекаутів інтернет-провайдерів
Люди під час блекауту. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Команда ЛУН Місто разом із Мінцифри створили інтерактивну мапу провайдерів України, які можуть надавати інтернет від чотирьох до 72 годин у разі блекауту. Наразі йдеться лише про багатоквартирні будинки, офісні центри, без приватного сектору.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Facebook в четвер, 25 квітня. 

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Мапа стійких до блекаутів інтернет-провайдерів

Федоров розповів, що мапу запустили наприкінці 2023 року. Спочатку карта була доступна для провайдерів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, а зараз — для всієї України. 

Що можна на цій мапі:

  • перевірити готовність провайдера до відключень електрики;
  • знайти найближчих провайдерів, які забезпечують інтернет від 4 до 72 годин;
  • дізнатися вартість підключення та щомісячну абонплату за інтернет-послуги;
  • звернутися до провайдера та подати заявку на підключення до інтернету, стійкого до знеструмлень;
  • залишити фідбек та вказати, чи доступний інтернет від вашого провайдера під час відключень (відгук відображатиметься для інших користувачів).
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Мапа інтернет-провайдерів. Фото: facebook/mykhailofedorov.

Поки що йдеться лише про багатоквартирні будинки, офісні центри, без приватного сектору. ЛУН Місто закликає постачальників інтернету долучатися до проєкту:

"Через постійні російські атаки на енергоінфраструктуру в декількох регіонах відключають електрику, а доступ до інтернету має бути завжди, щоб елементарно залишатися на звʼязку", — наголосив міністр. 

Чиновник закликав, якщо ви провайдер, який забезпечує інтернет на понад чотири години в умовах знеструмлень, і хочете, щоб вас додали на мапу, можна писати на пошту [email protected] з темою листа "Стійка Україна"".

Нагадаємо, в енергосистемі України останнім часом зберігається дефіцит електроенергії. В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде, навіть попри інтенсивні обстріли росіян.

Попри те прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликає українців заощаджувати електроенергію в ранкові та вечірні години пікових навантажень. 

Михайло Федоров
Мінцифри
мапа
інтернет
блекаут

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