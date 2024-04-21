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Міністр енергетики пообіцяв, що тотального блекауту в Україні не буде

21 квітня 2024 10:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міністр енергетики пообіцяв, що тотального блекауту в Україні не буде
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Росія продовжуватиме атакувати українські енергетичні об'єкти. Однак, навіть попри російські удари, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде.

Про це Герман Галущенко заявив в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

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Тотального блекауту в Україні не буде

Галущенко підтвердив, що Росія продовжує атакувати українські енергетичні системи, проте наголосив, що енергосистема країни залишається цілісною і тотального блекауту не буде.

"На жаль, немає сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", — зазначив міністр.

Згадуючи досвід минулого року, Галущенко підкреслив, що українські енергетики дотримуються свого слова і роблять все, щоб запобігти найгіршим сценаріям. Він закликав бути готовими до будь-яких можливих викликів, але запевнив, що уряд робить все можливе, щоб забезпечити стабільне енергопостачання країни.

Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів, які завдавали російські загарбники, Україна втратила цілу низку теплових і гідроелектростанцій. Ситуація лишається під контролем, але вже влітку може розпочатися відключення світла.

Також ми писали про те, що після поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електроенергію. І хоча ціни на електроенергію для населення не змінювались з минулого року, все йде до того, що подорожчання світла все ж відбудеться.

Герман Галущенко
Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
електропостачання

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