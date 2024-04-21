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Министр энергетики пообещал, что тотального блекаута в Украине не будет

21 апреля 2024 10:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Министр энергетики пообещал, что тотального блекаута в Украине не будет
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: facebook.com/german.galushchenko
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Россия будет продолжать атаковать украинские энергетические объекты. Однако даже несмотря на российские удары, Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блекаута в Украине не будет.

Об этом Герман Галущенко заявил в эфире нацмарафона ""Єдині новини".

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Тотального блекаута в Украине не будет

Галущенко подтвердил, что Россия продолжает атаковать украинские энергетические системы, однако подчеркнул, что энергосистема страны остается целостной и тотального блекаута не будет.

"К сожалению, нет сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", — отметил министр.

Вспоминая опыт прошлого года, Галущенко подчеркнул, что украинские энергетики придерживаются своего слова и делают все, чтобы предотвратить самые плохие сценарии. Он призвал быть готовыми к любым возможным вызовам, но заверил, что правительство делает все возможное, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение страны.

Напомним, что в результате ракетных ударов, наносимых российскими захватчиками, Украина потеряла целый ряд тепловых и гидроэлектростанций. Ситуация остается под контролем, но летом может начаться отключение света.

Также мы писали о том, что после возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию. И хотя цены на электроэнергию для населения не менялись с прошлого года, все идет к тому, что подорожание света все же произойдет.

Герман Галущенко
Минэнерго
электроэнергия
сфера энергетики
электроснабжение

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