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Влітку українців можуть лишитися без світла — експерт назвав найгірший сценарій

20 квітня 2024 23:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Влітку українців можуть лишитися без світла — експерт назвав найгірший сценарій
Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Внаслідок ракетних ударів, які завдавали російські загарбники, Україна втратила цілу низку теплових і гідроелектростанцій. Ситуація лишається під контролем, але вже влітку може розпочатися відключення світла.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Forbes.

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Треба готуватись до відключень влітку

За словами Харченка, малоймовірно, що Україна без проблем пройде піки споживання в липні-серпні та взимку.

Навіть помірковано оптимістичний сценарій розвитку подій передбачає відключення світла. За найгіршим сценарієм доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу.

Як пережити зиму

Харченко зазначив, що для того, щоб Україна пройшла зиму без відключень, або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконанні наступні умови:

  • відновлено максимум пошкодженої потужності;
  • максимальне навантаження атомних електростанцій;
  • наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту у 2 ГВт.

Ми також писали, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Окрім того, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

війна
літо
електроенергія
Україна
відключення світла
світло

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