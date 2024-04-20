Влітку українців можуть лишитися без світла — експерт назвав найгірший сценарій

Енергетик працює на мережі. Фото: ДТЕК

Внаслідок ракетних ударів, які завдавали російські загарбники, Україна втратила цілу низку теплових і гідроелектростанцій. Ситуація лишається під контролем, але вже влітку може розпочатися відключення світла.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Forbes.

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Треба готуватись до відключень влітку

За словами Харченка, малоймовірно, що Україна без проблем пройде піки споживання в липні-серпні та взимку.

Навіть помірковано оптимістичний сценарій розвитку подій передбачає відключення світла. За найгіршим сценарієм доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу.

Як пережити зиму

Харченко зазначив, що для того, щоб Україна пройшла зиму без відключень, або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконанні наступні умови:

відновлено максимум пошкодженої потужності;

максимальне навантаження атомних електростанцій;

наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту у 2 ГВт.

Ми також писали, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Окрім того, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.