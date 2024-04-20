Летом украинцы могут остаться без света — эксперт назвал худший сценарий

Энергетик работает в сети. Фото: ДТЭК

В результате ракетных ударов, наносимых российскими захватчиками, Украина потеряла целый ряд тепловых и гидроэлектростанций. Ситуация остается под контролем, но летом могут начаться отключения света.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Forbes.

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Надо готовиться к отключениям летом

По словам Харченко, маловероятно, что Украина без проблем пройдет пики потребления в июле-августе и зимой.

Даже умеренно оптимистичный сценарий развития событий предполагает отключение света. По наихудшему сценарию доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Как пережить зиму

Харченко отметил, что для того, чтобы Украина прошла зиму без отключений или с минимальными ограничениями, должны быть выполнены следующие условия:

восстановлен максимум поврежденной мощности;

максимальная нагрузка атомных электростанций;

наличие в ЕС излишка энергии для ее максимального импорта в 2 ГВт.

Мы также писали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Кроме того, поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов, и цены могут пересмотреть.