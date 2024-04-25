В Украине расширили карту устойчивых к блэкаутам интернет-провайдеров

Люди во время блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Команда ЛУН Город вместе с Минцифры создали интерактивную карту провайдеров Украины, которые могут предоставлять интернет от четырех до 72 часов в случае блекаута. Речь идет только о многоквартирных домах, офисных центрах, без частного сектора.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook в четверг, 25 апреля.

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Карта устойчивых к блэкаутам интернет-провайдеров

Федоров рассказал, что карту запустили в конце 2023 года. Сначала карта была доступна для провайдеров Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, а сейчас для всей Украины.

Что можно на этой карте:

проверить готовность провайдера к отключениям электричества;

найти ближайших провайдеров, обеспечивающих интернет от 4 до 72 часов;

узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;

обратиться к провайдеру и подать заявку на подключение к интернету, устойчивому к обесточиванию;

оставить фидбек и указать, доступен ли интернет от вашего провайдера во время отключения (отзыв будет отображаться для других пользователей).

Карта интернет-провайдеров. Фото: facebook/mykhailofedorov.

Пока речь идет только о многоквартирных домах, офисных центрах, без частного сектора. ЛУН Город призывает поставщиков интернета присоединяться к проекту:

"Из-за постоянных российских атак на энергоинфраструктуру в нескольких регионах отключают электричество, а доступ к интернету должен быть всегда, чтобы элементарно оставаться на связи", — подчеркнул министр.

Чиновник призвал, если вы провайдер, который обеспечивает интернет более четырех часов в условиях обесточений, и хотите, чтобы вас добавили на карту, можно писать на почту [email protected] с темой письма "Стойка Украина".

Напомним, в энергосистеме Украины в последнее время сохраняется дефицит электроэнергии. В Укрэнерго заявили о введении графиков отключений для бизнеса и промышленности.

В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет, даже несмотря на интенсивные обстрелы россиян.

Тем не менее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывает украинцев экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок.