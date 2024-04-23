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Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими

23 квітня 2024 20:01
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба уряду
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Вже кілька днів поспіль в Україні фіксується дефіцит потужності електроенергії. Він покривається за допомогою європейських партнерів.

Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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"Енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти. Як і на початку повномасштабної війни, мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими", — заявив очільник уряду.

Шмигаль закликав українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Промисловість, у свою чергу, просять максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Повідомлялось, що в енергосистемі України останнім часом зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів окупантів електростанції не можуть виробити достатньо потужностей, аби покрити всі потреби споживачів. В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде, навіть не зважаючи на інтенсивні обстріли росіян.

Також ми писали, що в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електроенергію.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
електроенергія
Україна
дефіцит
допомога військовим

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