Шмигаль заявив про дефіцит в енергосистемі і закликав українців бути ощадливими
Вже кілька днів поспіль в Україні фіксується дефіцит потужності електроенергії. Він покривається за допомогою європейських партнерів.
Про це повідомила пресслужба прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як вирішується проблема з дефіцитом в енергосистемі
"Енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти. Як і на початку повномасштабної війни, мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими", — заявив очільник уряду.
Шмигаль закликав українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Промисловість, у свою чергу, просять максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.
Повідомлялось, що в енергосистемі України останнім часом зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів окупантів електростанції не можуть виробити достатньо потужностей, аби покрити всі потреби споживачів. В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде, навіть не зважаючи на інтенсивні обстріли росіян.
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