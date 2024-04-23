Шмыгаль заявил о дефиците в энергосистеме и призвал украинцев быть бережливыми

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба правительства

Уже несколько дней подряд в Украине фиксируется дефицит мощности электроэнергии. Он покрывается с помощью европейских партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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"Энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро производить ремонты. Как и в начале полномасштабной войны, должны сплотиться, чтобы быть устойчивыми", — заявил глава правительства.

Шмыгаль призвал украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. Промышленность, в свою очередь, просят максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать при наличии альтернативные источники питания.

Сообщалось, что в энергосистеме Украины в последнее время сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений в результате ракетных ударов оккупантов электростанции не могут выработать достаточно мощностей, чтобы покрыть все нужды потребителей. В Укрэнерго заявили о введении графиков отключений для бизнеса и промышленности.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет, даже несмотря на интенсивные обстрелы россиян.

Также мы писали, что в Украине снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию.