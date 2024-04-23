В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості — деталі

Енергетики. Ілюстративне фото: ДТЕК

В енергосистемі України протягом доби зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів окупантів електростанції не можуть виробити достатньо потужностей, аби покрити всі потреби споживачів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 23 квітня.

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Так, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

"Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", — зауважили в Укренерго.

Відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Також на Харківщині для побутових споживачів діють обмеження протягом доби — там на ранок знеструмлено близько 209 тис. абонентів.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Раніше Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде навіть не зважаючи на інтенсивні обстріли росіян.

Також ми писали, що в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електроенергію.