В Укренерго заявили про введення графіків відключень для бізнесу й промисловості — деталі
В енергосистемі України протягом доби зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження внаслідок ракетних ударів окупантів електростанції не можуть виробити достатньо потужностей, аби покрити всі потреби споживачів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 23 квітня.
Введення графіків відключень світла
Так, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.
"Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу", — зауважили в Укренерго.
Відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.
Також на Харківщині для побутових споживачів діють обмеження протягом доби — там на ранок знеструмлено близько 209 тис. абонентів.
Раніше Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде навіть не зважаючи на інтенсивні обстріли росіян.
Також ми писали, що в Україні знову заговорили про підвищення тарифів на електроенергію.
Читайте Новини.LIVE!