В декількох областях України діють графіки відключень світла — деталі від Міненерго

Ремонт енергосистеми. Ілюстративне фото: Укренерго

На Харківщині та Кривому Розі продовжують діяти графіки відключень електропостачання. Незважаючи на те, що у країні не прогнозується дефіцит електроенергії на цю добу, обмеження залишаються актуальними для цих регіонів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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Графіки відключень на Харківщині та Кривому Розі застосовуються через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі, які залишаються актуальними у згаданих регіонах і сьогодні.

Через сонячну погоду та, відповідно, активну роботу сонячних станцій утворився надлишок електроенергії. Відповідно до запиту оператора системи передачі, Україна здійснювала аварійне постачання електроенергії до Польщі, передавши 1600 МВт*год.

Також обмежувалася генерація з відновлюваних джерел енергії на загальний обсяг 1851 МВт*год. Споживачі електроенергії покривали свої потреби власною генерацією та комерційним імпортом.

Наразі не передбачається дефіцит електроенергії на поточну добу, і аварійна допомога не планується. Також не планується обмеження для побутових та промислових споживачів, за винятком Харківщини та Кривого Рогу.

Відключення внаслідок обстрілів

Бойові дії в Донецькій області призвели до відключення високовольтної повітряної лінії, що призвело до зниження потужності одного з енергетичних підприємств, але споживачі не були знеструмлені.

У Чернігівській області повітряні лінії пошкоджені внаслідок обстрілів, що призвело до відключення понад 1100 точок обліку у двох населених пунктах.

Імпорт та експорт електроенергії

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 МВт*год. Також вночі 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 МВт*год.

Нагадаємо, що навіть попри російські удари, Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде.

Також ми писали про те, що міський голова Харкова Ігор Терехов пояснив причину можливих вимкнень світла в місті не за графіком через перевантаження енергетичної системи. Мер зазначив, що енергетична галузь міста має стикатися з серйозним дефіцитом.