В нескольких областях Украины действуют графики отключений света — детали от Минэнерго

Ремонт энергосистем. Иллюстративное фото: Укрэнерго

На Харьковщине и Кривом Роге продолжают действовать графики отключений электроснабжения. Несмотря на то, что в стране не прогнозируется дефицит электроэнергии на эти сутки, ограничения остаются актуальными для этих регионов.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

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Графики отключений в Харьковской и Кривом Роге применяются из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи, которые остаются актуальными в упомянутых регионах и сегодня.

Из-за солнечной погоды и, соответственно, активной работы солнечных станций образовался избыток электроэнергии. Согласно запросу оператора системы передачи, Украина осуществляла аварийную поставку электроэнергии в Польшу, передав 1600 МВт*ч.

Также ограничивалось генерирование из возобновляемых источников энергии на общий объем 1851 МВт*ч. Потребители электроэнергии покрывали свои потребности собственной генерацией и коммерческим импортом.

Пока не предусматривается дефицит электроэнергии на текущие сутки, и аварийная помощь не планируется. Также не планируется ограничение для бытовых и промышленных потребителей, за исключением Харьковщины и Кривого Рога.

Отключение в результате обстрелов

Боевые действия в Донецкой области привели к отключению высоковольтной воздушной линии, что привело к снижению мощности одного из энергетических предприятий, но потребители не были обесточены.

В Черниговской области воздушные линии повреждены в результате обстрелов, что привело к отключению более 1100 точек учета в двух населенных пунктах.

Импорт и экспорт электроэнергии

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 8430 МВт*ч. Также ночью 21 апреля в небольшом объеме производился экспорт — суммарно 139 МВт*ч.

Напомним, что, несмотря на российские удары, Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блекаута в Украине не будет.

Также мы писали о том, что мэр Харькова Игорь Терехов объяснил причину возможных отключений света в городе не по графику из-за перегрузки энергетической системы. Мэр отметил, что энергетическая отрасль города должна сталкиваться с серьезным дефицитом.