В Укрэнерго заявили о введении графиков отключений для бизнеса и промышленности — детали

Энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины в течение суток сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений в результате ракетных ударов оккупантов электростанции не могут выработать достаточно мощностей, чтобы покрыть все потребности потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 23 апреля.

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Так, с 18.00 до 22.00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.

"Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", — отметили в Укрэнерго.

Известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области ограничение потребления для промышленных потребителей продолжает действовать круглосуточно.

Также в Харьковской области для бытовых потребителей действуют ограничения в течение суток — там на утро обесточено около 209 тыс. абонентов.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Скриншот сообщения Укрэнерго

Ранее Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет даже несмотря на интенсивные обстрелы россиян.

Также мы писали, что в Украине снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию.