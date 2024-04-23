В Укрэнерго заявили о введении графиков отключений для бизнеса и промышленности — детали
В энергосистеме Украины в течение суток сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений в результате ракетных ударов оккупантов электростанции не могут выработать достаточно мощностей, чтобы покрыть все потребности потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 23 апреля.
Ввод графиков отключений света
Так, с 18.00 до 22.00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.
"Эти меры не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса", — отметили в Укрэнерго.
Известно, что в Криворожском районе Днепропетровской области ограничение потребления для промышленных потребителей продолжает действовать круглосуточно.
Также в Харьковской области для бытовых потребителей действуют ограничения в течение суток — там на утро обесточено около 209 тыс. абонентов.
Ранее Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет даже несмотря на интенсивные обстрелы россиян.
Также мы писали, что в Украине снова заговорили о повышении тарифов на электроэнергию.
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