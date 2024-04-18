В "Укренерго" пояснили, хто в Україні має готуватися до графіків відключення електроенергії

Енергетики лагодять пошкоджені електролінії. Фото: grids.dtek.com

Національна енергетична компанія Укренерго може застосовувати графіки відключення електроенергії для промислових споживачів. До цього може призвести виникнення дефіциту в енергосистемі в період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні й улітку цього року.

Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону в четвер, 18 квітня.

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Обмеження подачі електроенергії

Кудрицький пояснив, що українська енергосистема після значного руйнування генерації через російські атаки уже ввійшла в період ремонтної кампанії на електростанціях. Зокрема йдеться про атомні станції. Дедалі більшу кількість генерувальних потужностей необхідно буде виводити в ремонт упродовж весни та літа.

В зв'язку з цим час від часу в енергосистемі виникатиме дефіцит. Український системний оператор планує його покривати за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його недостатності залучатиме аварійну допомогу із сусідніх країн. Також можуть бути застосовані певні графіки обмеження споживання для промисловості.

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну спроможність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів", — пояснив Кудрицький.

При цьому він наголосив, що в даний момент Україна не планує застосовувати обмеження електропостачання населення.

Раніше ми розповідали, що в Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні.

Нагадаємо, що у ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла.