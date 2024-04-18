Українців закликають економити електроенергію аби не було відключень — що змінило ситуацію

Чоловік запалює свічку. Фото: freepik.com

Генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію, оскільки в Україні очікується різке похолодання. Йдеться про вечірні години 18 квітня.

Про це Сергій Коваленко повідомляє у Facebook у середу, 17 квітня.

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"Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту. Тому, щоб не дійти до обмежень, пропоную всім (як населенню, так і бізнесу) економно користуватися світлом з 19 до 22, а прання і пилососіння перенести на інші години", — зазначив Коваленко.

Скриншот повідомлення фейсбук-сторінки гендиректора Yasno Сергія Коваленка

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про різке похолодання. Вона назвала точну дату, коли в країну прийдуть заморозки.

Також ми писали, що в Міненерго розповіли, скільки споживачів лишились без світла через негоду та внаслідок російських обстрілів.

Додамо, що попри масовані атаки ворога на енергосистему України у ДТЕК заявили, що наразі немає потреби впроваджувати погодинні відключення світла по всій країні, однак можливе введення таких заходів влітку. Тому Новини.LIVE поцікавились у львів'ян, чи економлять вони електроенергію вдома.