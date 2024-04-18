Украинцев призывают экономить электроэнергию, чтобы не было отключений — что изменило ситуацию

Мужчина зажигает свечу. Фото: freepik.com

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко призвал экономить электроэнергию, поскольку в Украине ожидается резкое похолодание. Речь идет о вечерних часах 18 апреля.

Об этом Сергей Коваленко сообщает в Facebook в среду, 17 апреля.

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В какие часы следует экономить свет

"Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации+импорта. Поэтому, чтобы не дойти до ограничений, предлагаю всем (как населению, так и бизнесу) экономно пользоваться светом с 19 до 22, а стирку и пылесосинье перенести на другие часы", — отметил Коваленко.

Скриншот сообщения фейсбук-страницы гендиректора Yasno Сергея Коваленко

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком похолодании. Она назвала точную дату, когда в страну придут заморозки.

Также мы писали, что в Минэнерго рассказали, сколько потребителей остались без света из-за непогоды и в результате российских обстрелов.

Добавим, что, несмотря на массированные атаки врага на энергосистему Украины в ДТЭК, заявили, что в настоящее время нет необходимости внедрять почасовые отключения света по всей стране, однако возможно введение таких мер летом. Поэтому Новини.LIVE поинтересовались у львовян, экономят ли они электроэнергию дома.