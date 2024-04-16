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Яка ситуація в енергосистемі України — в Міненерго розповіли про відключення

16 квітня 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Яка ситуація в енергосистемі України — в Міненерго розповіли про відключення
Енергетики відновлюють пошкоджені потужності. Фото: ДТЕК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через негоду знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. А на Донеччині через грозу без світла лишилася шахта, де було 135 працівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у вівторок, 16 квітня. 

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  • Наслідки негоди

Через негоду у Дніпропетровській області ввечері 15 квітня відключалась високовольтна лінія в регіоні. Проте станом на ранок вівторка лінію оперативно підключено. 

Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково — інфраструктура міста. Надвечір споживачів заживлено. 

"У самому Дніпрі на високовольтній підстанції відключилось обладнання, знеструмились побутові споживачі, яких протягом пів години заживлено", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що через негоду відключення трапились також у Донецькій області. Там знеструмились побутові споживачі і шахта (135 працівників виведено на поверхню).  

  • Наслідки обстрілів

Протягом доби обстрілів зазнала Чернігівська область. Внаслідок ворожих атак знеструмлено повітряні лінії, відключено 2,5 тисячі споживачів у 19 населених пунктах.

  • Генерація та споживання 

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні", — розповіли в Міненерго.

Та додали, що у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії і Польщі.

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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, що у 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.

Додамо, 15 квітня на Харківщині ввели погодинні графіки відключення електроенергії. Станом на ранок без світла залишалися 240 тисяч споживачів.

погода
Міненерго
електроенергія
обстріли
енергосистема
відключення світла
світло

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