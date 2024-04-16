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У 32 містах України розгортають "міні-ТЕЦ" — що це і навіщо потрібно

16 квітня 2024 05:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У 32 містах України розгортають "міні-ТЕЦ" — що це і навіщо потрібно
Когенераційні установки. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.

Про це в понеділок, 15 квітня, повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Що таке когенерація 

Когенерація — це одночасне вироблення електричної та теплової енергії на підприємствах теплопостачання.  
 
Когенераційні установки генерують електроенергію в першу чергу для власного споживання. Це дозволяє містам мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії. Крім того, вироблена установками електрична енергія може відпускатись у мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години.

В яких областях України вже є  міні-ТЕЦ

Наразі 80 когенераційних установок вже розподілили для підприємств в 21 області України. Їх отримали теплопостачальні підприємства в Чернігівській, Чернівецькій, Донецькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Рівненській, Вінницькій, Запорізькій, Житомирській, Харківській, Волинській, Херсонській, Львівській, Київській, Дніпропетровській, Тернопільської, Одеської, Сумській областях.  
 
Як зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, теплопостачальне підприємство в Харківській області отримало шість когенераційних установок у березні. Після обстрілів енергетичної інфраструктури області 22 березня всі установки продовжили генерувати теплову та електроенергію для живлення об’єктів критичної інфраструктури та потреб споживачів багатоквартирних будинків.

"Таким чином, розподілена генерація — це потужний інструмент для підвищення стійкості систем централізованого теплопостачання, для підтримки об’єднаної енергосистеми України. Вдячні партнерам за послідовну роботу для стабільної роботи обʼєктів критичної інфраструктури", — сказав Кубраков.
 
Загалом закупили 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів.
 
Нагадаємо, 15 квітня на Харківщині ввели погодинні графіки відключення електроенергії. Станом на ранок без світла залишалися 240 тисяч споживачів.

Раніше постачальник електроенергії Yasno пояснив, чому необов'язково зберігати паперові комунальні платіжки.

Олександр Кубраков
електроенергія
ТЕЦ
теплопостачання

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