Ситуація в енергетичній системі України — де знеструмлено найбільше споживачів

Електрик ремонтує лінії електропередач. Фото: kharkivoda.gov.ua

Через негоду знеструмлено 36 населених пунктів на Хмельниччині і Житомирщині. Водночас багато відключень в регіонах спричинені обстрілами РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у понеділок, 15 квітня.

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Хмельницька область

У Хмельницькій області через погіршення погодніх умов без електропостачання залишились 3,5 тисячі споживачів у 31 населеному пункті.

Житомирська область

Там внаслідок сильних гроз знеструмлено близько тисячі споживачів у п'яти населених пунктах. Через технологічні порушення на газорозподільній мережі у Житомирському районі припинено газопостачання 247 абонентам.

Львівська область

У відомстві розповіли, що у Львові з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано трьох людей, серед яких 2-річна дитина. Під час огляду квартири фахівці виявили порушення у користуванні газовими приладами.

Дніпропетровська область

"Через технічні причини знеструмлено 266 споживачів.

З підозрою на отруєння чадним газом госпіталізовано чоловіка у Дніпрі. Припинено газопостачання до 45 квартир", — йдеться у повідомленні.

Донецька область

У Донецькій області енергетики заживили майже 5000 споживачів у 18 населених пунктах. Водночас внаслідок бойових дій знеструмлено 3,2 тисячі абонентів. Всього в області без світла залишається майже 45,5 тисячі точок обліку у 87 населених пунктах.

Запорізька область

На Запоріжжі енергетики усунули пошкодження в електромережах прифронтових територій, спричинені обстрілами, та відновили енергопостачання близько двом тисячам споживачів. Внаслідок бойових дій без світла залишаються 3,7 тисячі споживачів.

Одеська область

Тут через технічні причини відключено близько двох тисяч споживачів у двох населених пунктах.

Сумська область

У Сумській області знеструмлено два населених пункти. Всього через бойові дії без електропостачання залишаються 4,8 тисячі абонентів у 68 населених пунктах.

Чернігівська область

У відомстві розповіли, що внаслідок технологічних порушень у Чернігівській області відключено 1,1 тисячі споживачів у сімох населених пунктах. Через бойові дії електропостачання відсутнє у 1,3 тисячі абонентів у 19 населених пунктах.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук розповіла, що за останні два тижні Росія завдала настільки інтенсивних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, яких не було за два роки повномасштабної війни. Посадовиця підтвердила, що окупанти дещо змінили свою тактику атак.

Водночас у ЗМІ з'ясували, чому РФ атакує енергетичні об'єкти України саме навесні.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів.