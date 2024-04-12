Міністр енергетики розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненерго

Російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Громадянам слід бути готовими до різного розвитку подій.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

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Міністр не виключає можливості весняних та літніх перебоїв у подачі електроенергії, зазначивши, що противник продовжує систематично завдавати ударів по об’єктах енергетики.

"Відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не самому факті атак, а з точки зору їхнього впливу на систему", — заявив міністр енергетики.

Він також нагадав, що раніше радив громадянам придбати генератори та повербанки перед початком холодного сезону, але підкреслив, що влада зробить все можливе, щоб ці заходи не знадобилися.

"Я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І як показала зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв. Але, повірте, енергетики цілодобово роблять все, щоб вони не знадобилися", — додав Галущенко.

Нагадаємо, що у Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в Україні.

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