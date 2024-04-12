Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Міністр енергетики розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів arrow

Міністр енергетики розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів

12 квітня 2024 16:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Міністр енергетики розповів, чи варто українцям готуватися до блекаутів
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненерго
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Громадянам слід бути готовими до різного розвитку подій.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Чи будуть в Україні блекаути найближчим часом

Міністр не виключає можливості весняних та літніх перебоїв у подачі електроенергії, зазначивши, що противник продовжує систематично завдавати ударів по об’єктах енергетики.

"Відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не самому факті атак, а з точки зору їхнього впливу на систему", — заявив міністр енергетики. 

Він також нагадав, що раніше радив громадянам придбати генератори та повербанки перед початком холодного сезону, але підкреслив, що влада зробить все можливе, щоб ці заходи не знадобилися.

"Я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І як показала зима, ми зробили все, і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв. Але, повірте, енергетики цілодобово роблять все, щоб вони не знадобилися", — додав Галущенко.

Нагадаємо, що у Міненерго оцінили шанси окупантів досягнути блекауту в Україні.

Раніше ми писали, що Синєгубов розповів, чи є в Харкові загроза для масштабного відключення світла.

Міненерго
електроенергія
Україна
сфера енергетики
енергетика
блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен