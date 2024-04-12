Министр энергетики рассказал, стоит ли украинцам готовиться к блэкаутам

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

Российская армия снова начала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Гражданам следует быть готовыми к разному развитию событий.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Будут ли в Украине блэкауты в ближайшее время

Министр не исключает возможности весенних и летних перебоев в подаче электроэнергии, отметив, что противник продолжает систематически наносить удары по объектам энергетики.

"Ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках, и даже не самом факте атак, а с точки зрения их влияния на систему", — заявил министр энергетики.

Он также напомнил, что ранее советовал гражданам приобрести генераторы и повербанки перед началом холодного сезона, но подчеркнул, что власти сделают все возможное, чтобы эти меры не понадобились.

"Я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". И, как показала зима, мы сделали все, и они не понадобились. Сейчас возобновились массированные атаки, поэтому надо быть готовыми к любым сценариям. Но, поверьте, энергетики круглосуточно делают все, чтобы они не понадобились", — добавил Галущенко.

Напомним, что в Минэнерго оценили шансы оккупантов достичь блэкаута в Украине.

Ранее мы писали, что Синегубов рассказал, есть ли в Харькове угроза для масштабного отключения света.