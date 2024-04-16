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В 32 городах Украины разворачивают "мини-ТЭЦ" — что это и зачем нужно

16 апреля 2024 05:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В 32 городах Украины разворачивают "мини-ТЭЦ" — что это и зачем нужно
Когенерационные установки. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.

Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Что такое когенерация

Когенерация — это одновременная выработка электрической и тепловой энергии на предприятиях теплоснабжения.

Когенерационные установки генерируют электроэнергию сначала для собственного потребления. Это позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии. Кроме того, производимая установками электрическая энергия может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы.

В каких областях Украины уже есть мини-ТЭЦ

В настоящее время 80 когенерационных установок уже распределили для предприятий в 21 области Украины. Их получили теплоснабжающие предприятия в Черниговской, Черновицкой, Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Харьковской, Волынской, Херсонской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской, Сумской областях.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, теплоснабжающее предприятие в Харьковской области получило шесть когенерационных установок в марте. После обстрелов энергетической инфраструктуры области 22 марта все установки продолжили генерировать тепловую и электроэнергию для питания объектов критической инфраструктуры и потребностей многоквартирных домов.

"Таким образом, распределенная генерация это мощный инструмент для повышения устойчивости систем централизованного теплоснабжения, для поддержки объединенной энергосистемы Украины. Благодарны партнерам за последовательную работу по стабильной работе объектов критической инфраструктуры", — сказал Кубраков.

Всего закупили 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

Напомним, 15 апреля в Харьковской области ввели почасовые графики отключения электроэнергии. По состоянию на утро без света оставалось 240 тысяч потребителей.

Ранее поставщик электроэнергии Yasno объяснил, почему необязательно хранить бумажные коммунальные платежки.

Александр Кубраков
электроэнергия
ТЭЦ
теплоснабжение

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