В 32 городах Украины разворачивают "мини-ТЭЦ" — что это и зачем нужно

Когенерационные установки. Фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

В 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.

Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Что такое когенерация

Когенерация — это одновременная выработка электрической и тепловой энергии на предприятиях теплоснабжения.



Когенерационные установки генерируют электроэнергию сначала для собственного потребления. Это позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии. Кроме того, производимая установками электрическая энергия может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы.

В каких областях Украины уже есть мини-ТЭЦ

В настоящее время 80 когенерационных установок уже распределили для предприятий в 21 области Украины. Их получили теплоснабжающие предприятия в Черниговской, Черновицкой, Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Харьковской, Волынской, Херсонской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской, Сумской областях.



Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, теплоснабжающее предприятие в Харьковской области получило шесть когенерационных установок в марте. После обстрелов энергетической инфраструктуры области 22 марта все установки продолжили генерировать тепловую и электроэнергию для питания объектов критической инфраструктуры и потребностей многоквартирных домов.

"Таким образом, распределенная генерация — это мощный инструмент для повышения устойчивости систем централизованного теплоснабжения, для поддержки объединенной энергосистемы Украины. Благодарны партнерам за последовательную работу по стабильной работе объектов критической инфраструктуры", — сказал Кубраков.



Всего закупили 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.



Напомним, 15 апреля в Харьковской области ввели почасовые графики отключения электроэнергии. По состоянию на утро без света оставалось 240 тысяч потребителей.

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