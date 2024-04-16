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Какая ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго рассказали об отключениях

16 апреля 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какая ситуация в энергосистеме Украины — в Минэнерго рассказали об отключениях
Энергетики восстанавливают поврежденные мощности. Фото: ДТЭК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за непогоды обесточивалось около 145 тысяч потребителей в Днепропетровской области. А в Донецкой области из-за грозы без света осталась шахта, где было 135 работников.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики во вторник, 16 апреля.

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  • Последствия непогоды

Из-за непогоды в Днепропетровской области вечером 15 апреля отключалась высоковольтная линия в регионе. Однако по состоянию на утро вторника линия оперативно подключена.

Также из-за грозы и шквального ветра отключилось оборудование на высоковольтной подстанции в Кривом Роге, обесточилось 145 тысяч бытовых потребителей, промышленность, частично — инфраструктура города. К вечеру потребители заживлены.

"В самом Днепре на высоковольтной подстанции отключилось оборудование, обесточились бытовые потребители, которые в течение получаса заживлены", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что из-за непогоды отключения случились также в Донецкой области. Там обесточились бытовые потребители и шахта (135 работников выведены на поверхность).

  • Последствия обстрелов

В течение суток обстрелам подверглась Черниговская область. В результате вражеских атак обесточены воздушные линии, отключены 2,5 тысячи потребителей в 19 населенных пунктах.

  • Генерация и потребление

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня", — рассказали в Минэнерго.

И добавили, что в вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии и Польши.

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Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, что в 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.

Добавим, 15 апреля в Харьковской области ввели почасовые графики отключения электроэнергии. По состоянию на утро без света оставалось 240 тысяч потребителей.

погода
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы
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свет

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