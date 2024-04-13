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У ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла

13 квітня 2024 15:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла
Енергетики лагодять електромережі. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ДТЕК заявили, що наразі не існує необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте заявляють про можливе введення таких заходів влітку.

Про це повідомив голова ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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За яких умов введуть графіки відключення світла

"По балансу в енергосистемі в цілому по країні поки що вдається балансувати попит і пропозицію, в тому числі за рахунок того, що ми доєднані до Європи. У березні 2022 року ми синхронізувалися з Європою і зараз ми отримуємо імпортну електроенергію або аварійну допомогу, якщо немає в цей час імпорту від європейських партнерів. Обсягу зараз вистачає, щоб збалансувати, але влітку і взимку, на жаль, цього обсягу буде напевне не вистачати", — заявив Сахарук.

Сахарук вказав на чотири критерії, за якими можуть бути запроваджені годинні відключення електроенергії в кожній області:

  • не відновлення пошкодженої або знищеної ворогом теплової генерації;
  • значне зростання споживання, яке зазвичай відбувається у липні-серпні;
  • недостатність електроенергії, яку ми отримуємо від європейських партнерів;
  • неможливість передачі потужності до деяких регіонів.

Всі чотири умови мають бути виконані одночасно для введення обмежень.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання, а це можливо лише погодинними графіками відключень. Іншого способу ще ніхто не вигадав, на жаль", — підкреслив Сахарук.

Голова ДТЕК заявив, що на даний час споживання електроенергії не перевищує попит. Комфортна температура дозволяє людям обходитися без кондиціонерів, а опалення вже вимкнуто. Відсутність пікових навантажень дозволяє ефективно управляти енергосистемою, тому енергетики не вдаються до відключень.

Нагадаємо, що в Харкові оновили графіки відключення світла.

Раніше ми писали, що Міненерго повідомив про обмеження споживання електроенергії на Харківщині.

електроенергія
сфера енергетики
ДТЕК
енергосистема
енергетика

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