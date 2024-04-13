У ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла

Енергетики лагодять електромережі. Фото: ДТЕК

У ДТЕК заявили, що наразі не існує необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте заявляють про можливе введення таких заходів влітку.

Про це повідомив голова ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

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"По балансу в енергосистемі в цілому по країні поки що вдається балансувати попит і пропозицію, в тому числі за рахунок того, що ми доєднані до Європи. У березні 2022 року ми синхронізувалися з Європою і зараз ми отримуємо імпортну електроенергію або аварійну допомогу, якщо немає в цей час імпорту від європейських партнерів. Обсягу зараз вистачає, щоб збалансувати, але влітку і взимку, на жаль, цього обсягу буде напевне не вистачати", — заявив Сахарук.

Сахарук вказав на чотири критерії, за якими можуть бути запроваджені годинні відключення електроенергії в кожній області:

не відновлення пошкодженої або знищеної ворогом теплової генерації;

значне зростання споживання, яке зазвичай відбувається у липні-серпні;

недостатність електроенергії, яку ми отримуємо від європейських партнерів;

неможливість передачі потужності до деяких регіонів.

Всі чотири умови мають бути виконані одночасно для введення обмежень.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему — це знизити споживання, а це можливо лише погодинними графіками відключень. Іншого способу ще ніхто не вигадав, на жаль", — підкреслив Сахарук.

Голова ДТЕК заявив, що на даний час споживання електроенергії не перевищує попит. Комфортна температура дозволяє людям обходитися без кондиціонерів, а опалення вже вимкнуто. Відсутність пікових навантажень дозволяє ефективно управляти енергосистемою, тому енергетики не вдаються до відключень.

Нагадаємо, що в Харкові оновили графіки відключення світла.

Раніше ми писали, що Міненерго повідомив про обмеження споживання електроенергії на Харківщині.