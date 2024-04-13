Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света arrow

В ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света

13 апреля 2024 15:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света
Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ДТЭК заявили, что в настоящее время не существует необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако заявляют о возможном введении таких мер летом.

Об этом сообщил глава ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Читайте также:

При каких условиях введут графики отключения света

По балансу в энергосистеме в целом по стране пока удается балансировать спрос и предложение, в том числе за счет того, что мы присоединены к Европе. В марте 2022 года мы синхронизировались с Европой и сейчас мы получаем импортную электроэнергию или аварийную помощь, если нет в настоящее время импорта от европейских партнеров. Объема сейчас хватает, чтобы сбалансировать, но летом и зимой, к сожалению, этого объема будет определенно не хватать", — заявил Сахарук.

Сахарук указал на четыре критерия, по которым могут быть введены часовые отключения электроэнергии в каждой области:

  • Не возобновление поврежденной или уничтоженной врагом тепловой генерации;
  • Значительный рост потребления, обычно происходит в июле-августе;
  • Недостаточность электроэнергии, которую мы получаем от европейских партнеров;
  • Невозможность передачи мощности в некоторые регионы.

Все четыре условия должны быть исполнены одновременно для ввода ограничений.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление, а это возможно только почасовыми графиками отключений. Другого способа еще никто не придумал, к сожалению", — подчеркнул Сахарук.

Глава ДТЭК заявил, что в настоящее время потребление электроэнергии не превышает спрос. Комфортная температура позволяет людям обходиться без кондиционеров, а отопление уже выключено. Отсутствие пиковых нагрузок позволяет эффективно управлять энергосистемой, поэтому энергетики не прибегают к отключениям.

Напомним, что в Харькове обновили графики отключения света.

Ранее мы писали, что Минэнерго сообщил об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области.

электроэнергия
сфера энергетики
ДТЭК
энергосистема
энергетика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый