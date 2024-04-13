В ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине введут графики отключения света

Энергетики чинят электросети. Фото: ДТЭК

В ДТЭК заявили, что в настоящее время не существует необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако заявляют о возможном введении таких мер летом.

Об этом сообщил глава ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

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При каких условиях введут графики отключения света

По балансу в энергосистеме в целом по стране пока удается балансировать спрос и предложение, в том числе за счет того, что мы присоединены к Европе. В марте 2022 года мы синхронизировались с Европой и сейчас мы получаем импортную электроэнергию или аварийную помощь, если нет в настоящее время импорта от европейских партнеров. Объема сейчас хватает, чтобы сбалансировать, но летом и зимой, к сожалению, этого объема будет определенно не хватать", — заявил Сахарук.

Сахарук указал на четыре критерия, по которым могут быть введены часовые отключения электроэнергии в каждой области:

Не возобновление поврежденной или уничтоженной врагом тепловой генерации;

Значительный рост потребления, обычно происходит в июле-августе;

Недостаточность электроэнергии, которую мы получаем от европейских партнеров;

Невозможность передачи мощности в некоторые регионы.

Все четыре условия должны быть исполнены одновременно для ввода ограничений.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление, а это возможно только почасовыми графиками отключений. Другого способа еще никто не придумал, к сожалению", — подчеркнул Сахарук.

Глава ДТЭК заявил, что в настоящее время потребление электроэнергии не превышает спрос. Комфортная температура позволяет людям обходиться без кондиционеров, а отопление уже выключено. Отсутствие пиковых нагрузок позволяет эффективно управлять энергосистемой, поэтому энергетики не прибегают к отключениям.

Напомним, что в Харькове обновили графики отключения света.

Ранее мы писали, что Минэнерго сообщил об ограничении потребления электроэнергии в Харьковской области.