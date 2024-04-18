В "Укрэнерго" объяснили, кто в Украине должен готовиться к графикам отключения электроэнергии

Энергетики чинят поврежденные электролинии. Фото: grids.dtek.com

Национальная энергетическая компания Укрэнерго может использовать графики отключения электроэнергии для промышленных потребителей. Это может привести к возникновению дефицита в энергосистеме в период проведения ремонтной кампании на электростанциях весной и летом этого года.

Об этом сообщил глава компании Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона в четверг, 18 апреля.

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Кудрицкий объяснил, что украинская энергосистема после значительного разрушения генерации из-за российских атак уже вошла в период ремонтной кампании на электростанциях. В частности, речь идет об атомных станциях. Все большее количество генерирующих мощностей необходимо будет выводить в ремонт весной и летом.

В связи с этим время от времени в энергосистеме будет возникать дефицит. Украинский системный оператор планирует его покрывать за счет импорта электроэнергии из Европы, а при его недостаточности будет привлекать аварийную помощь из соседних стран. Также применимы определенные графики ограничения потребления для промышленности.

"Иногда дефицит может даже превышать физическую способность украинской энергосистемы импортировать электричество из Европы. В такой ситуации, сколько бы мы ни попросили аварийной помощи и сколько бы ни привлекли импорта, этого все равно может не хватить. В этих ситуациях могут быть применены как дополнительное средство сбалансирования энергосистемы уже ограничены потребителями", — пояснил Кудрицкий.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Украина не планирует применять ограничения электроснабжения населения.

Ранее мы рассказывали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине будут введены графики отключения света.