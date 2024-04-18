В Укренерго відповіли, яка існує ймовірність відключень електроенергії по всій Україні

Енергетики лагодять енергосистему. Фото: ДТЕК

На даний час не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні. Однак, це не стосується Харкова, де майже всі ключові елементи енергетичної системи зазнали ушкоджень.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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"Зараз ми не плануємо застосовувати графіки відключень побутових споживачів. Це, на жаль, не стосується Харкова, де пошкоджені практично всі основні об'єкти енергосистеми", — заявив НЕК "Укренерго".

Він також зазначив, що нестача енергії є результатом інтенсивних ракетних та дронових атак Росії на електростанції, а зниження температури призводить до збільшення споживання електроенергії. Кудрицький підкреслив, що загальний обсяг імпорту та надзвичайної допомоги, які використовуються для підтримки енергосистеми, перевищує потужність одного блоку АЕС.

"Ситуація дефіциту в українській енергосистемі може траплятися час від часу. Це пов'язано з тим, що повне відновлення електростанцій займе тривалий час. Ми зараз знаходимося у періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях, і все більше потужностей виходитиме у ремонт", — підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, що у ДТЕК розповіли, за яких умов в Україні введуть графіки відключення світла.

Раніше ми писали, що генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію, оскільки в Україні очікується різке похолодання.