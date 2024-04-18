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Ситуація в енергосистемі України — де діють графіки відключення

18 квітня 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ситуація в енергосистемі України — де діють графіки відключення
Енергетики ремонтують пошкоджені електромережі. Фото: Укренерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі обмеження у споживанні електроенергії діють тільки на Харківщині, у Кривому Розі і для промисловості на Донеччині. Для того, аби покрити усі потреби споживачів використовується електроенергія власної генерації, імпорт та аварійна допомога від країн-сусідів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у четвер, 18 квітня. 

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  • Генерація та споживання 

У відомстві розповіли, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.   

"Вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні. 

Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. В Міненерго прогнозують, що обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання. 

  • Наслідки обстрілів

"Внаслідок ворожої атаки у Чернігові учора припинялось газопостачання майже 500 споживачам. Протягом дня майже всім користувачам постачання газу було відновлено. Станом на ранок без блакитного палива залишається близько 100 абонентів", — розповідають в міністерстві. 

Крім того, внаслідок нічних обстрілів зафіксовано пошкодження теплових мереж у Херсоні. 

Через бойові дії пошкоджено розподільний надземний газопровід середнього тиску і на Дніпропетровщині. Припинено газопостачання майже 300 абонентам.

Також обстрілом пошкоджено газопровід середнього тиску на Харківщині. Аварійну ситуацію локалізовано, є відключені споживачі. 

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Скриншот допису Міненерго 
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Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію, оскільки в Україні очікується різке похолодання. Йдеться про вечірні години 18 квітня.

Додамо, що попри масовані атаки ворога на енергосистему України у ДТЕК заявили, що наразі немає потреби впроваджувати погодинні відключення світла по всій країні, однак можливе введення таких заходів влітку. Тому Новини.LIVE поцікавились у львів'ян, чи економлять вони електроенергію вдома. 

Харків
Міненерго
електроенергія
обстріли

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