Ситуація в енергосистемі України — де діють графіки відключення

Енергетики ремонтують пошкоджені електромережі. Фото: Укренерго

Наразі обмеження у споживанні електроенергії діють тільки на Харківщині, у Кривому Розі і для промисловості на Донеччині. Для того, аби покрити усі потреби споживачів використовується електроенергія власної генерації, імпорт та аварійна допомога від країн-сусідів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України у четвер, 18 квітня.

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У відомстві розповіли, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.

"Вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. В Міненерго прогнозують, що обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання.

Наслідки обстрілів

"Внаслідок ворожої атаки у Чернігові учора припинялось газопостачання майже 500 споживачам. Протягом дня майже всім користувачам постачання газу було відновлено. Станом на ранок без блакитного палива залишається близько 100 абонентів", — розповідають в міністерстві.

Крім того, внаслідок нічних обстрілів зафіксовано пошкодження теплових мереж у Херсоні.

Через бойові дії пошкоджено розподільний надземний газопровід середнього тиску і на Дніпропетровщині. Припинено газопостачання майже 300 абонентам.

Також обстрілом пошкоджено газопровід середнього тиску на Харківщині. Аварійну ситуацію локалізовано, є відключені споживачі.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко закликав економити електроенергію, оскільки в Україні очікується різке похолодання. Йдеться про вечірні години 18 квітня.

Додамо, що попри масовані атаки ворога на енергосистему України у ДТЕК заявили, що наразі немає потреби впроваджувати погодинні відключення світла по всій країні, однак можливе введення таких заходів влітку. Тому Новини.LIVE поцікавились у львів'ян, чи економлять вони електроенергію вдома.