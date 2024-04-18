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Ситуация в энергосистеме Украины – где действуют графики отключения

18 апреля 2024 11:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ситуация в энергосистеме Украины – где действуют графики отключения
Энергетики ремонтируют поврежденные электросети. Фото: Укрэнерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пока ограничения в потреблении электроэнергии действуют только на Харьковщине, в Кривом Роге и для промышленности в Донецкой области. Для того чтобы покрыть все потребности потребителей, используется электроэнергия собственной генерации, импорт и аварийная помощь от стран-соседей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в четверг, 18 апреля.

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  • Генерация и потребление

В ведомстве рассказали, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня.

"Вчера в вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи составил менее процента от суточного объема потребления электроэнергии", — говорится в сообщении.

На утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. В Минэнерго прогнозируют, что объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления.

  • Последствия обстрелов

"В результате вражеской атаки в Чернигове вчера прекращалось газоснабжение почти 500 потребителям. В течение дня почти всем пользователям поставки газа были возобновлены. По состоянию на утро без голубого топлива остается около 100 абонентов", — рассказывают в министерстве.

Кроме того, в результате ночных обстрелов зафиксировано повреждение тепловых сетей в Херсоне.

Из-за боевых действий поврежден распределительный надземный газопровод среднего давления и в Днепропетровской области. Приостановлено газоснабжение почти 300 абонентам.

Также обстрелом поврежден газопровод среднего давления в Харьковской области. Аварийная ситуация локализована, есть отключенные потребители.

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Скриншот сообщения Минэнерго
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Скриншот сообщения Минэнерго

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко призвал экономить электроэнергию, поскольку в Украине ожидается резкое похолодание. Речь идет о вечерних часах 18 апреля.

Добавим, что, несмотря на массированные атаки врага на энергосистему Украины в ДТЭК, заявили, что в настоящее время нет необходимости внедрять почасовые отключения света по всей стране, однако возможно введение таких мер летом. Поэтому Новини.LIVE поинтересовались у львовян, экономят ли они электроэнергию дома.

Харьков
Минэнерго
электроэнергия
обстрелы

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