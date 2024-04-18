В Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии по всей Украине

Энергетики чинят энергосистему. Фото: ДТЭК

В настоящее время не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране. Однако это не касается Харькова, где почти все ключевые элементы энергетической системы получили повреждения.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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"Сейчас мы не планируем применять графики отключений бытовых потребителей. Это, к сожалению, не касается Харькова, где повреждены практически все основные объекты энергосистемы", — заявил НЭК "Укрэнерго".

Он также отметил, что нехватка энергии является результатом интенсивных ракетных и дроновых атак России на электростанции, а снижение температуры приводит к увеличению потребления электроэнергии. Кудрицкий подчеркнул, что общий объем импорта и чрезвычайной помощи, используемый для поддержки энергосистемы, превышает мощность одного блока АЭС.

"Ситуация дефицита в украинской энергосистеме может происходить время от времени. Это связано с тем, что полное восстановление электростанций займет длительное время. Мы сейчас находимся в периоде сезонной ремонтной кампании на атомных электростанциях, и все больше мощностей будет выходить в ремонт", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, что в ДТЭК рассказали, при каких условиях в Украине будут введены графики отключения света.

Ранее мы писали, что генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко призвал экономить электроэнергию, поскольку в Украине ожидается резкое похолодание.