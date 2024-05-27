В США відбулася церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії — подробиці

Джо Байден на церемонії вшанування полеглих воїнів американської армії. Фото: Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки відбулася 156-та щорічна церемонія вшанування воїнів, які віддали свої життя за країну, в рамках відзначення Дня пам’яті. Традиційно ця подія проходить на Арлінгтонському національному кладовищі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у понеділок, 27 травня.

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В День пам’яті, який припадає на останній понеділок травня, американці вшановують пам’ять загиблих військових, що робить цей день одним із найважливіших свят у країні.

Військове кладовище у США. Фото: Новини.LIVE

Цього року у церемонії взяли участь президент США Джо Байден, міністр оборони Ллойд Остін, генерал Чарльз Браун, а також віцепрезидентка Камала Гарріс.

Церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії. Фото: Новини.LIVE

"Свободу ніхто не гарантує. Кожне покоління виборює її та бореться за неї", — заявив Байден.

Церемонія вшанування полеглих воїнів американської армії. Фото: Новини.LIVE

Наша кореспондентка також поспілкувалася з відвідувачкою церемонії пам'яті Шелбі Семонієго.

"Я сьогодні тут, щоб вшанувати всіх героїв, які полягли виборюючи свободу нашої нації. У мене немає у родині полеглих героїв, але я відчуваю, що маю бути тут", — поділилася своїми враженнями жінка.

Пообіді після церемонії вшанування пам'яті американських героїв пройшов парад від Конгресу до Білого Дому.

Парад в Америці. Фото: Новини.LIVE

Парад в Америці. Фото: Новини.LIVE

Парад в Америці. Фото: Новини.LIVE

Парад в Америці. Фото: Новини.LIVE

Парад в Америці. Фото: Новини.LIVE



Нагадаємо, Байден нещодавно заявив, що США ніколи не покинуть Україну в боротьбі проти "жорстокого тирана" Путіна.

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