Байден згадав Україну під час вшанування полеглих військових США в Арлінгтоні

Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вшанував полеглих американських військових під час промови 27 травня на урочистій церемонії до Дня пам'яті в країні. Він наголосив, що Америка вдячна своїм воїнам, які підтримують вогонь свободи як всередині країни, так і за її межами.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Байден вшанував пам'ять полеглих воїнів

"Сьогодні ми приєднуймось до скорботи за ними із вдячністю нашим полеглим героям, вдячністю родинам, які залишились вдома, вдячністю хоробрим душам, які продовжують підтримувати вогонь свободи по всій нашій країні та в усьому світі", — заявив Джо Байден.

Разом з очільником Пентагону Ллойдом Остіном президент США взяв участь у заходах із вшанування пам'яті полеглих військових на меморіальному цвинтарі в Арлінгтоні, що поблизу американської столиці. Байден звернув увагу на ту роль, яку відіграють американські військові у захисті і збереженні демократії.

"Наша демократія — це більше, ніж просто система правління. Це — сама душа Америки. Ми завжди ставали сильнішими після викликів, які стояли перед нами, ніж до них", — зазначив глава Білого дому.

Він наголосив, що американці ніколи не забудуть те, що зробили для країни полеглі американські військові.

"Саме так ми об’єднуємось в єдиний народ. Так само, як наші полеглі герої зберегли остаточну віру в нашу країну та нашу демократію", — заявив Джо Байден.

Байден і військове керівництво США в Арлінгтоні. Фото: Новини.LIVE

Згадав Україну та її боротьбу

Раніше в суботу у виступі перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті президент Байден наголосив на важливій ролі військових США у підтримці України та інших партнерів у світі.

"Ми міцно стоїмо з Україною, і будемо стояти поруч із ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо", — сказав американський президент.

Раніше ми повідомляли, що Байден зробив нову заяву щодо ситуації в Україні, в якій охарактеризував главу Кремля Володимира Путіна як "жорстокого тирана". Байден підтвердив, що США твердо підтримують Україну у її боротьбі проти агресора і продовжуватимуть надавати всебічну допомогу.

Після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярда доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого Дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні.