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Байден згадав Україну під час вшанування полеглих військових США в Арлінгтоні

27 травня 2024 21:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Байден згадав Україну під час вшанування полеглих військових США в Арлінгтоні
Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вшанував полеглих американських військових під час промови 27 травня на урочистій церемонії до Дня пам'яті в країні. Він наголосив, що Америка вдячна своїм воїнам, які підтримують вогонь свободи як всередині країни, так і за її межами.

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Сьогодні ми приєднуймось до скорботи за ними із вдячністю нашим полеглим героям, вдячністю родинам, які залишились вдома, вдячністю хоробрим душам, які продовжують підтримувати вогонь свободи по всій нашій країні та в усьому світі", — заявив Джо Байден.

Разом з очільником Пентагону Ллойдом Остіном президент США взяв участь у заходах із вшанування пам'яті полеглих військових на меморіальному цвинтарі в Арлінгтоні, що поблизу американської столиці. Байден звернув увагу на ту роль, яку відіграють американські військові у захисті і збереженні демократії.

"Наша демократія — це більше, ніж просто система правління. Це — сама душа Америки. Ми завжди ставали сильнішими після викликів, які стояли перед нами, ніж до них", — зазначив глава Білого дому.

Він наголосив, що американці ніколи не забудуть те, що зробили для країни полеглі американські військові.

"Саме так ми об’єднуємось в єдиний народ. Так само, як наші полеглі герої зберегли остаточну віру в нашу країну та нашу демократію", — заявив Джо Байден.

vtvjhsfk
Байден і військове керівництво США в Арлінгтоні. Фото: Новини.LIVE

Згадав Україну та її боротьбу

Раніше в суботу у виступі перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті президент Байден наголосив на важливій ролі військових США у підтримці України та інших партнерів у світі.

"Ми міцно стоїмо з Україною, і будемо стояти поруч із ними, коли вони протистоять людині, яку я добре знаю багато років, жорстокому тирану. Ми не можемо покинути Україну, і ми її не покинемо", — сказав американський президент.

Раніше ми повідомляли, що Байден зробив нову заяву щодо ситуації в Україні, в якій охарактеризував главу Кремля Володимира Путіна як "жорстокого тирана". Байден підтвердив, що США твердо підтримують Україну у її боротьбі проти агресора і продовжуватимуть надавати всебічну допомогу.

Після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярда доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого Дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні. 

Джо Байден
США
меморіал
Україна
цвинтар
військові
пам'ять

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