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Байден вспомнил Украину во время чествования павших военных США в Арлингтоне

27 мая 2024 21:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Байден вспомнил Украину во время чествования павших военных США в Арлингтоне
Президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил павших американских военных во время речи 27 мая на торжественной церемонии ко Дню памяти в стране. Он отметил, что Америка благодарна своим воинам, поддерживающим огонь свободы как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Сегодня мы присоединяемся к скорби за ними с благодарностью нашим павшим героям, благодарностью оставшимся дома семьям, благодарностью храбрым душам, которые продолжают поддерживать огонь свободы по всей нашей стране и во всем мире", — заявил Джо Байден.

Вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином президент США принял участие в мероприятиях по оказанию почестей памяти павших военных на мемориальном кладбище в Арлингтоне, близ американской столицы. Байден обратил внимание на ту роль, которую играют американские военные в защите и сохранении демократии.

"Наша демократия — это больше, чем просто система правления. Это — сама душа Америки. Мы всегда становились сильнее после стоящих перед нами вызовов, чем до них", — отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что американцы никогда не забудут то, что сделали для страны павшие американские военные.

"Именно так мы объединяемся в единый народ. Так же, как наши павшие герои сохранили окончательную веру в нашу страну и нашу демократию", — заявил Джо Байден.

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Байден и военное руководство США в Арлингтоне. Фото: Новини.LIVE

Упомянул Украину и ее борьбу

Ранее в субботу, в выступлении перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте президент Байден отметил важную роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире.

"Мы крепко стоим с Украиной, и будем стоять рядом с ними, когда они противостоят человеку, который я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину, и мы ее не оставим", — сказал американский президент.

Ранее мы сообщали, что Байден сделал новое заявление по ситуации в Украине, в котором охарактеризовал главу Кремля Владимира Путина как "жестокого тирана". Байден подтвердил, что США твердо поддерживают Украину в ее борьбе с агрессором и будут продолжать оказывать всестороннюю помощь.

После принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого Дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.

Джо Байден
США
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Украина
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память

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