Байден змінює стратегію — у США перед виборами відкинуть Україну на другий план

Джо Байден. Фото: Reuters

Після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярдів доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого Дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Читайте також:

Байден змінює політичну стратегію перед виборами

"Тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий документ, це, природно, не є таким актуальним питанням", — сказав один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, вказуючи на зміну стратегії.

Зазначається, що відтепер політики сконцентрують свою увагу на економічних та соціальних питаннях, які турбують громадськість. За словами представників Білого дому, у найближчі місяці підтримка України відійде дещо на другий план.

"Питання, які є найважливішими для світу, не обов’язково є терміновими для виборців. Надзвичайно важливо, що ми ухвалили фінансування. Але з точки зору того, що людей хвилює у повсякденному житті, це не має значення", — сказала одна з американських посадовиць.

Як наголошує видання, демократи та віддані трансатлантисти вважають, що важливим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є обрання Байдена на другий термін. Для цього, на думку чиновників, наразі варто акцентуватися на інших питаннях, які турбують американських виборців.

Вибори у США — що відомо

Відомо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Серед основних кандидатів — чинний очільник Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Байдену в разі своєї поразки на президентських виборах.

Тим часом у США деякі представники влади відкрито заявляють про складання повноважень у разі перемоги Трампа та розробляють "антитрампівські закони".