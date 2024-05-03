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Байден змінює стратегію — у США перед виборами відкинуть Україну на другий план

3 травня 2024 09:40
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Козюк Тетяна
редактор
Байден змінює стратегію — у США перед виборами відкинуть Україну на другий план
Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після ухвалення фінансування для України у розмірі 61 мільярдів доларів президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден змінює стратегію. Напередодні виборів команда очільника Білого Дому планує зменшити увагу виборців до участі США у російсько-українській війні. 

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела. 

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"Тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий документ, це, природно, не є таким актуальним питанням", — сказав один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена, вказуючи на зміну стратегії. 

Зазначається, що відтепер політики сконцентрують свою увагу на економічних та соціальних питаннях, які турбують громадськість. За словами представників Білого дому, у найближчі місяці підтримка України відійде дещо на другий план. 

"Питання, які є найважливішими для світу, не обов’язково є терміновими для виборців. Надзвичайно важливо, що ми ухвалили фінансування. Але з точки зору того, що людей хвилює у повсякденному житті, це не має значення", — сказала одна з американських посадовиць. 

Як наголошує видання, демократи та віддані трансатлантисти вважають, що важливим елементом подальшої підтримки України та НАТО з боку США є обрання Байдена на другий термін. Для цього, на думку чиновників, наразі варто акцентуватися на інших питаннях, які турбують американських виборців.

Вибори у США — що відомо

Відомо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Серед основних кандидатів — чинний очільник Білого дому Джо Байден та експрезидент Дональд Трамп. 

Нагадаємо, Трамп пригрозив Байдену в разі своєї поразки на президентських виборах.

Тим часом у США деякі представники влади відкрито заявляють про складання повноважень у разі перемоги Трампа та розробляють "антитрампівські закони".

Джо Байден
США
війна
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні

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