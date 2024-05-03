Байден меняет стратегию — в США перед выборами отбросят Украину на второй план

Джо Байден. Фото: Reuters

После принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого Дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Читайте также:

Байден меняет политическую стратегию перед выборами

"Теперь, когда Конгресс принял дополнительный документ, это, естественно, не является столь актуальным вопросом", — сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, указывая на изменение стратегии.

Отмечается, что теперь политики сконцентрируют свое внимание на экономических и социальных вопросах, которые беспокоят общественность. По словам представителей Белого дома, в ближайшие месяцы поддержка Украины отойдет кое-что на второй план.

"Вопросы, которые являются важнейшими для мира, не обязательно срочны для избирателей. Чрезвычайно важно, что мы приняли финансирование. Но с точки зрения того, что людей волнует в повседневной жизни, это не имеет значения", — сказала одна из американских должностных лиц.

Как отмечает издание, демократы и преданные трансатлантисты считают, что важным элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является избрание Байдена на второй срок. Для этого, по мнению чиновников, стоит акцентировать внимание на других вопросах, которые беспокоят американских избирателей.

Выборы в США — что известно

Известно, что выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Среди основных кандидатов — действующий глава Белого дома Джо Байден и экспрезидент Дональд Трамп.

Напомним, Трамп пригрозил Байдену в случае своего поражения на президентских выборах.

Между тем, в США некоторые представители власти открыто заявляют о сложении полномочий в случае победы Трампа и разрабатывают "антитрамповские законы".