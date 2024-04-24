Як країни готуються до можливої перемоги Дональда Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: УНІАН

До виборів у США на пост нового президента залишається трохи більше шести місяців, а деякі країни вже готуються до ймовірної перемоги Дональда Трампа. Деякі представники влади відкрито заявляють про складання повноважень у разі перемоги одіозного бізнесмена та політика та розробляють "антитрампівські закони", а інші навпаки шукають способи, як просунути свої інтереси Трампу.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, який оприлюднили там в середу, 24 квітня.

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Низка політиків та світових лідерів вже занепокоєні ймовірною перемогою експрезидента США Дональда Трампа та роздумують над тим, як убезпечити становище країн, як вони представляють від одіозного політика. Всі хочуть мати запасний план, як стверджують журналісти, адже Дональд Трамп вже показав свою непередбачувану політику, яка похитнула торговельний бізнес та розхитала безпекові альянси, а також спричинила імміграційні репресії та вихід з глобальної кліматичної угоди.

Дехто з іноземних лідерів вже відкрито контактує з Трампом попри ризики критики з боку чинного президента США Джо Байдена. Джерело Reuters заявило, що з Трампом нещодавно спілкувався наслідний принц Саудівської Аравії, а прем'єр-міністр Угорщини та президент Польщі зустрічалися з ним особисто протягом останніх тижнів. Не оминув можливості переговорити з Трампом й міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Після цього він повідомив журналістам, що його зустріч була приватною вечерею, на якій вони обговорили Україну, війну між Ізраїлем і Газою та майбутнє НАТО.

Трампа готують до перемоги на виборах США

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що він обговорював питання безпеки з кожним з європейських лідерів, включаючи пропозицію президента Польщі Анджея Дуди про те, щоб члени НАТО витрачали на оборону не менше 3% валового внутрішнього продукту, де поки що готові витрачати лише 2%.

"Зустрічі та дзвінки світових лідерів відображають визнання того, що ми вже знаємо вдома. Джо Байден слабкий, і коли президент Трамп буде приведений до присяги як 47-й президент Сполучених Штатів, світ стане більш безпечним, а Америка — більш процвітаючою", — сказав радник Трампа Брайан Г'юз

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS

Як Німеччина готується до можливого приходу Трампа до влади

У Німеччині хочуть налагодити взаємодію з республіканською базою Трампа на рівні штатів, адже країна активно інвестує значні суми в американську промисловість. Раніше Трамп погрожував штрафами німецькій автопромисловості, а зараз погрожує накласти мінімум 10% мита на весь імпорт, якщо повернеться на посаду. Через це, як пише Reuters, Німеччина вже активно використовує трансатлантичного координатора, щоб підготуватися до "Трампа 2.0".

"Було б надзвичайно важливо, якщо Дональд Трамп буде переобраний, запобігти каральним тарифам, які він планує запровадити на товари з ЄС", — сказав координатор Міхаель Лінк сказав він в інтерв'ю Reuters.

Що планує робити Мексика у разі перемоги Трампа

Два неназваних мексиканських джерела повідомили Reuters, що урядовці Мексики вже проводять зустрічі з наближеними особами до Трампа, щоб обговорити проблеми міграції та контрабанду наркотичних засобів.

Дональд Трамп заявив, що накаже Пентагону "належним чином використати сили спеціального призначення" для атаки на керівництво та інфраструктуру картелю, що може спричинити бунт в мексиканському картелі.

Окрім того, мексиканські чиновники хочуть обговорити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, яка була востаннє переглянута за президентства Трампа у 2020 році і має бути переглянута знову у 2026 році. Цікаво, що у нещодавніх публічних виступах Трамп похвалив нову редакцію цієї угоди.

Щобільше, в Мексиці вже "пригледіли" кандидатів на посаду наступного міністра закордонних справ в залежності від того, хто стане переможцем — Трамп чи Байден, повідомили два джерела, знайомі з ходом дискусії.

Колишній президент США Дональд Трамп відреагував після виходу з Манхеттенського кримінального суду у вівторок. Фото: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

Азія боїться, Британія готується

У Японії хочуть відправити у дипломатичне відрядження Сунао Такао, перекладача з гарвардською освітою, який колись допоміг колишньому прем'єр-міністру Сіндзо Абе зблизитися з Трампом за грою в гольф. Зокрема, Японія боїться, що Трамп може запросити більше грошей за утримання військ США в Японії.

Тим часом Британська лейбористська партія намагатиметься примиритися з "трампістами". Номінальний міністр закордонних справ від лейбористів Девід Ламмі одного разу написав у журналі "Time", що Трамп є "жінконенависником і неонацистським соціопатом". За словами представника лейбористів, Ламмі зараз працює над налагодженням зв'язків з республіканцями та заявив, що багато британських політиків критикують Трампа.

Австралія хвилюється за оборонні угоди

У Австралії напружено ставляться до ймовірної перемоги Дональда Трампа, адже адміністрація Байдена погодилася допомогти Австралії зробити перший крок до створення флоту атомних підводних човнів, продавши Канберрі від трьох до п'яти ударних підводних човнів класу "Вірджинія".

"У Трампа є всі важелі, щоб сказати: "ВМС США не мають достатньо, тому Австралія нічого не отримає", — сказав експерт з питань оборони Майкл Шубрідж.

Нагадаємо, що про потенційну перемогу Трампа на виборах вже задумувалися і в Конгресі США. Зокрема, Майк Джонсон заявив, що цього разу одіозний політик буде діяти значно активніше та впевненіше. У січні 2024 року Дональд Трамп, за попередніми підрахунками, переміг на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. Джерела WP заявляли, що Трамп планує почати нову економічну атаку на Китай, якщо переможе на виборах.

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