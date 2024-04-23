Трамп називав Україну "корумпованою країною у складі РФ"

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

Експрезидент США Дональд Трамп під час своєї каденції неодноразово заявляв, що Україна "тотально корумпована країна". Крім того, він підтримував історичні претензії Росії на частину її території і називав нашу державу "частиною РФ".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Під час зустрічей у Білому дому та на переговорах з іноземними лідерами експрезидент США Дональд Трамп неодноразово описувал Україна як "тотально корумповану державу, сповнену жахливих людей".

Крім того, колишні та нинішні посадовці адміністрації Америки розповіли, що 2017 року під час першої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Німеччині, очільник Кремля закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на зв'язки з Київською Руссю.

З того часу Трамп постійно скаржився та був незадоволений підтримкою України з боку США, називаючи країну в розмовах з європейськими лідерами "вашою Україною" і "частиною Росії".

"Ставлення Трампа до України залишалося незмінно негативним. У червні 2018 року, за розповіддю одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.

Крім того, деякі ЗМІ повідомляють, що президент Польщі Анджей Дуда переконав Трампа розблокувати виділення допомоги Україні. Польський лідер назвав зустріч з Трампом 17 квітня дружньою з гарною атмосферою.