Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Трамп называл Украину "коррумпированной страной в составе РФ" arrow

Трамп называл Украину "коррумпированной страной в составе РФ"

23 апреля 2024 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Трамп называл Украину "коррумпированной страной в составе РФ"
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-президент США Дональд Трамп во время своей каденции неоднократно заявлял, что Украина "тотально коррумпированная страна". Кроме того, он поддерживал исторические претензии России на часть ее территории и называл наше государство "частью РФ".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте также:

Как Трамп высказывался об Украине

Во время встреч в Белом доме и на переговорах с иностранными лидерами экс-президент США Дональд Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированное государство, полное ужасных людей".

Кроме того, бывшие и нынешние чиновники администрации Америки рассказали, что в 2017 году во время первой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Германии глава Кремля призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью.

С этого времени Трамп постоянно жаловался и был недоволен поддержкой Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России".

"Отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года, по рассказу одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира" , — говорится в материале.

Напомним, недавно Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что президент Польши Анджей Дуда уверил Трампа разблокировать выделение помощи Украине. Польский лидер назвал встречу с Трампом 17 апреля дружеской с хорошей атмосферой.

скандал
коррупция
Дональд Трамп
Украина
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри