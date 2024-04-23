Трамп называл Украину "коррумпированной страной в составе РФ"

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп во время своей каденции неоднократно заявлял, что Украина "тотально коррумпированная страна". Кроме того, он поддерживал исторические претензии России на часть ее территории и называл наше государство "частью РФ".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Во время встреч в Белом доме и на переговорах с иностранными лидерами экс-президент США Дональд Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированное государство, полное ужасных людей".

Кроме того, бывшие и нынешние чиновники администрации Америки рассказали, что в 2017 году во время первой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Германии глава Кремля призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на связи с Киевской Русью.

С этого времени Трамп постоянно жаловался и был недоволен поддержкой Украины со стороны США, называя страну в разговорах с европейскими лидерами "вашей Украиной" и "частью России".

"Отношение Трампа к Украине оставалось неизменно негативным. В июне 2018 года, по рассказу одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира" , — говорится в материале.

Напомним, недавно Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что президент Польши Анджей Дуда уверил Трампа разблокировать выделение помощи Украине. Польский лидер назвал встречу с Трампом 17 апреля дружеской с хорошей атмосферой.