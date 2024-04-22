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Дуда переконав Трампа розблокувати допомогу для України, — Euractiv

22 квітня 2024 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дуда переконав Трампа розблокувати допомогу для України, — Euractiv
Колишній президент США Дональд Трамп та президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда переконав колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розблокувати виділення допомоги Україні. Польський лідер назвав зустріч з Трампом 17 квітня дружньою з гарною атмосферою.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Euractiv у понеділок, 22 квітня.

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Свої плани Дуда обговорив із Трампом під час його нещодавнього візиту до США. За даними ЗМІ, це викликало суперечки в Польщі, але він досяг успіху.

"Останнім часом я чув різну риторику Трампа і готовність влади США ухвалювати необхідні і довгоочікувані рішення. Я вважаю, що візит Дуди і перемовини з Трампом були позитивними, дали позитивний результат, і я дуже задоволений цим досягненням Анджея Дуди", — наголосив Науседа.

Експрезидент США не був прихильником витрачання коштів на військову допомогу Україні, як і його прихильники в Конгресі. Однак наступного дня після зустрічі з Дудою він вперше визнав, що виживання України важливе для США.

Нагадаємо, 17 квітня Анджей Дуда приватно зустрівся з колишнім очільником Білого дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорювали війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.

Також Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.

Польща
США
Дональд Трамп
військова допомога
Україна
Анджей Дуда

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