Дуда переконав Трампа розблокувати допомогу для України, — Euractiv
Президент Польщі Анджей Дуда переконав колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розблокувати виділення допомоги Україні. Польський лідер назвав зустріч з Трампом 17 квітня дружньою з гарною атмосферою.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Euractiv у понеділок, 22 квітня.
Дуда переконав Трампа допомагати Україні
Свої плани Дуда обговорив із Трампом під час його нещодавнього візиту до США. За даними ЗМІ, це викликало суперечки в Польщі, але він досяг успіху.
"Останнім часом я чув різну риторику Трампа і готовність влади США ухвалювати необхідні і довгоочікувані рішення. Я вважаю, що візит Дуди і перемовини з Трампом були позитивними, дали позитивний результат, і я дуже задоволений цим досягненням Анджея Дуди", — наголосив Науседа.
Експрезидент США не був прихильником витрачання коштів на військову допомогу Україні, як і його прихильники в Конгресі. Однак наступного дня після зустрічі з Дудою він вперше визнав, що виживання України важливе для США.
Нагадаємо, 17 квітня Анджей Дуда приватно зустрівся з колишнім очільником Білого дому Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Вони обговорювали війну в Україні та оборонні витрати держав НАТО.
Також Трамп вперше дорікнув європейським союзникам у недостатній підтримці України. Він заявив, що для Штатів важливим є виживання країни.
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