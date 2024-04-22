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Дуда убедил Трампа разблокировать помощь для Украины, — Euractiv

22 апреля 2024 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дуда убедил Трампа разблокировать помощь для Украины, — Euractiv
Бывший президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Carlos Barria/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Польши Анджей Дуда убедил бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа разблокировать выделение помощи Украине. Польский лидер назвал встречу с Трампом 17 апреля дружеской с хорошей атмосферой.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Euractiv в понедельник, 22 апреля.

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Свои планы Дуда обсудил с Трампом во время его недавнего визита в США. По данным СМИ, это вызвало споры в Польше, но он добился успеха.

"В последнее время я слышал разную риторику Трампа и готовность властей США принимать необходимые и долгожданные решения. Я считаю, что визит Дуды и переговоры с Трампом были положительными, дали положительный результат, и я очень доволен этим достижением Анджея Дуды", — подчеркнул Науседа.

Экс-президент США не являлся сторонником расходования средств на военную помощь Украине, как и его сторонники в Конгрессе. Однако на следующий день после встречи с Дудой он впервые признал, что выживание Украины важно для США.

Напомним, 17 апреля Анджей Дуда лично встретился с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Они обсуждали войну в Украине и оборонные расходы НАТО.

Также Трамп впервые упрекнул европейских союзников в недостаточной поддержке Украины. Он заявил, что для Штатов важно выживание страны.

Польша
США
Дональд Трамп
военная помощь
Украина
Анджей Дуда

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