Как страны готовятся к возможной победе Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: УНИАН

До выборов в США на пост нового президента остается чуть больше шести месяцев, а некоторые страны уже готовятся к вероятной победе Дональда Трампа. Некоторые представители власти открыто заявляют о сложении полномочий в случае победы одиозного бизнесмена и политика, и разрабатывают "антитрамповские законы", а другие наоборот ищут способы продвижения своих интересов Трампу.

Об этом говорится в материале Reuters, обнародованном в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Победа Дональда Трампа пугает мир

Ряд политиков и мировых лидеров уже обеспокоены возможной победой экс-президента США Дональда Трампа и размышляют над тем, как обезопасить положение стран, как они представляют от одиозного политика. Все хотят иметь запасной план, как утверждают журналисты, ведь Дональд Трамп уже показал свою непредсказуемую политику, которая пошатнула торговый бизнес и расшатала альянсы безопасности, а также привела к иммиграционным репрессиям и выходу из глобального климатического соглашения.

Некоторые иностранные лидеры уже открыто контактируют с Трампом, несмотря на риски критики со стороны действующего президента США Джо Байдена. Источник Reuters заявил, что с Трампом недавно общался наследный принц Саудовской Аравии, а премьер-министр Венгрии и президент Польши встречались с ним лично в последние недели. Не упустил возможности переговорить с Трампом и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. После этого он сообщил журналистам, что его встреча была частным ужином, на котором они обсудили Украину, войну между Израилем и Газой и будущее НАТО.

Трампа готовят к победе на выборах США

В предвыборном штабе Трампа заявили, что он обсуждал вопросы безопасности с каждым из европейских лидеров, включая предложение президента Польши Анджея Дуды о том, чтобы члены НАТО тратили на оборону не менее 3% валового внутреннего продукта, где пока готовы тратить всего 2%.

"Встречи и звонки мировых лидеров отражают признание того, что мы уже знаем дома. Джо Байден слаб, и когда президент Трамп будет приведен к присяге как 47-й президент Соединенных Штатов, мир станет более безопасным, а Америка более процветающей", — сказал советник Трампа Брайан Гьюз

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: Curtis Means/Pool via REUTERS

Как Германия готовится к возможному приходу Трампа к власти

В Германии хотят наладить взаимодействие с республиканской базой Трампа на уровне штатов, ведь страна активно инвестирует крупные суммы в американскую промышленность. Ранее Трамп угрожал штрафами немецкой автопромышленности, а сейчас грозится наложить минимум 10% пошлины на весь импорт, если вернется в должность. Поэтому, как пишет Reuters, Германия уже активно использует трансатлантического координатора, чтобы подготовиться к "Трампу 2.0".

"Было бы чрезвычайно важно, если Дональд Трамп будет переизбран, предотвратить карательные тарифы, которые он планирует ввести на товары из ЕС", — сказал координатор Михаэль Линк, сказал он в интервью Reuters.

Что планирует делать Мексика в случае победы Трампа

Два неназванных мексиканских источника сообщили Reuters, что чиновники Мексики уже проводят встречи с приближенными лицами к Трампу, чтобы обсудить проблемы миграции и контрабанду наркотических средств.

Дональд Трамп заявил, что прикажет Пентагону "надлежащим образом использовать силы специального назначения" для атаки на руководство и инфраструктуру картеля, что может повлечь за собой бунт в мексиканском картеле.

Кроме того, мексиканские чиновники хотят обсудить Североамериканское соглашение о свободной торговле, в последний раз пересмотренное при президентстве Трампа в 2020 году и пересмотренное снова в 2026 году. Интересно, что в недавних публичных выступлениях Трамп похвалил новую редакцию этого соглашения.

Более того, в Мексике уже "присмотрели" кандидатов на должность следующего министра иностранных дел в зависимости от того, кто станет победителем — Трамп или Байден, сообщили два источника, знакомых с ходом дискуссии.

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал после ухода из Манхэттенского уголовного суда во вторник. Фото: Yuki Iwamura/Pool via REUTERS

Азия боится, Великобритания готовится

В Японии хотят отправить в дипломатическую командировку Сунао Такао, переводчика с гарвардским образованием, который когда-то помог бывшему премьер-министру Синдзо Абе сблизиться с Трампом за игрой в гольф. В частности, Япония боится, что Трамп может запросить больше денег за содержание войск США в Японии.

Тем временем Британская лейбористская партия постарается примириться с "трампистами". Номинальный министр иностранных дел от лейбористов Дэвид Ламми однажды написал в журнале "Time", что Трамп является "женоненавистником и неонацистским социопатом". По словам представителя лейбористов, Ламми сейчас работает над налаживанием связей с республиканцами и заявил, что многие британские политики критикуют Трампа.

Австралия волнуется за оборонные соглашения

В Австралии напряженно относятся к вероятной победе Дональда Трампа, ведь администрация Байдена согласилась помочь Австралии сделать первый шаг к созданию флота атомных подводных лодок, продав Канберри от трех до пяти ударных подводных лодок класса "Вирджиния".

"У Трампа есть все рычаги, чтобы сказать: "ВМС у США нет достаточно, поэтому Австралия ничего не получит", — сказал эксперт по вопросам обороны Майкл Шубридж.

Напомним, что о потенциальной победе Трампа на выборах уже задумывались и в Конгрессе США. В частности, Майк Джонсон заявил, что в этот раз одиозный политик будет действовать гораздо активнее и увереннее. В январе 2024 года Дональд Трамп, по предварительным подсчетам, победил на внутрипартийных выборах Республиканской партии в Айове. Источники WP заявляли, что Трамп планирует начать новую экономическую атаку на Китай, если победит на выборах.

Среди его планов по окончании войны в Украине и возможный выход из НАТО. Журналисты выяснили, какие еще желания у кандидата в президенты в случае победы на выборах.