Трамп пригрозив Байдену в разі своєї поразки на президентських виборах

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у разі його поразки на президентських виборах у листопаді цього року він ініціює "покарання Джо Байдену за всі його злочини". Водночас він вимагає імунітет у Верховному суді США.

Про це пише The Guardian у середу, 1 квітня.

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Трамп пригрозив Байдену

Трамп пригрозив, що Байден і його сім'я можуть зіткнутися з численними кримінальними переслідуваннями після того, як він залишить посаду. Це станеться у випадку, якщо Верховний суд не надасть Трампу імунітет у його власних юридичних баталіях із системою кримінального правосуддя.

Ексочільник Білого дому дав інтерв'ю журналу Time, в якому розповів про плани на свій другий термін — від того, як він буде керувати Мін'юстом до натяку на дозвіл штатам щодо стеження за вагітними жінками, аби забезпечити дотримання законів про аборти.

Водночас погроза Байдену полягає в тому, що Трамп призначить спеціального прокурора для розслідування справи чинного президента у разі його переобрання на посаду.

Журналіст запитав його щодо наміру "переслідувати" Байденів, якщо того не переоберуть. Трамп відповів, що якщо Верховний суд не надасть йому імунітет від судового переслідування "він впевнений, що Байден буде притягнутий до відповідальності за всі свої злочини, тому що він скоїв багато злочинів".

Видання Time охарактеризувало можливе президентство республіканця як "імперське" та "таке, що змінить світ та роль США у ньому".

Там зазначають, що Трамп та республіканці давно намагаються пов'язати Байдена з кримінальними злочинами, пов'язаними з бізнесом його сина Хантера, при цьому не надавши жодних вагомих доказів. Водночас щодо самого Трампа триває чотири судових переслідування, одне з яких стосується втручання у вибори в 2016 році.

Раніше Reuters писало, що у США деякі представники влади відкрито заявляють про складання повноважень у разі перемоги Трампа та розробляють "антитрампівські закони".

Крім того, Джерела WP заявляли, що Трамп планує почати нову економічну атаку на Китай, якщо переможе на виборах.