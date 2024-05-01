Трамп пригрозил Байдену в случае своего поражения на президентских выборах

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае поражения на президентских выборах в ноябре этого года он инициирует "наказание Джо Байдену за все его преступления". В то же время, он требует иммунитет в Верховном суде США.

Об этом пишет The Guardian в среду, 1 апреля.

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Трамп пригрозил, что Байден и его семья могут столкнуться с многочисленными уголовными преследованиями после того, как он покинет пост. Это произойдет в случае, если Верховный суд не предоставит Трампу иммунитет в его собственных юридических баталиях с системой уголовного правосудия.

Экс-глава Белого дома дал интервью журналу Time, в котором рассказал о планах на свой второй срок — от того, как он будет руководить Минюстом до намека на разрешение штатам по слежке за беременными женщинами, чтобы обеспечить соблюдение законов об абортах.

В то же время, угроза по отношению к Байдену состоит в том, что Трамп назначит специального прокурора для расследования дела действующего президента в случае его переизбрания на должность.

Журналист спросил его о намерении "преследовать" Байденов, если его не переизберут. Трамп ответил, что если Верховный суд не предоставит ему иммунитет от судебного преследования "он уверен, что Байден будет привлечен к ответственности за все свои преступления, потому что он совершил много преступлений".

Издание Time охарактеризовало возможное президентство республиканца как "имперское" и "изменившее мир и роль США в нем".

Там отмечают, что Трамп и республиканцы давно пытаются увязать Байдена с уголовными преступлениями, связанными с бизнесом его сына Хантера, при этом не предоставив никаких веских доказательств. В то же время, в отношении самого Трампа продолжается четыре судебных преследования, одно из которых касается вмешательства в выборы в 2016 году.

Ранее Reuters писало, что в США некоторые представители власти открыто заявляют о сложении полномочий в случае победы Трампа и разрабатывают "антитрамповские законы".

Источники WP заявляли, что Трамп планирует начать новую экономическую атаку на Китай, если победит на выборах.