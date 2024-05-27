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В США состоялась церемония чествования павших воинов американской армии — подробности

27 мая 2024 23:30
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Бригадир София
редактор
В США состоялась церемония чествования павших воинов американской армии — подробности
Джо Байден на церемонии чествования павших воинов американской армии. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Соединенных Штатах Америки состоялась 156-я ежегодная церемония чествования воинов, отдавших свои жизни за страну, в рамках празднования Дня памяти. Традиционно это событие проходит на Арлингтонском национальном кладбище.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 27 мая.

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В США состоялась церемония памяти американских военных

В День памяти, который выпадает на последний понедельник мая, американцы чтят память погибших военных, что делает этот день одним из важнейших праздников в стране.

Военное кладбище в США. Фото: Новини.LIVE
Военное кладбище в США. Фото: Новини.LIVE

В этом году в церемонии приняли участие президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, генерал Чарльз Браун, а также вице-президент Камала Гаррис.

Церемония чествования павших воинов американской армии. Фото: Новини.LIVE
Церемония чествования павших воинов американской армии. Фото: Новини.LIVE

"Свободу никто не гарантирует. Каждое поколение борется за нее и борется за нее", — заявил Байден.

Церемония чествования павших воинов американской армии. Фото: Новини.LIVE
Церемония чествования павших воинов американской армии. Фото: Новини.LIVE

Наша корреспондентка также пообщалась с посетителем церемонии памяти Шелби Семониего.

"Я сегодня здесь, чтобы почтить всех героев, которые пали в борьбе за свободу нашей нации. У меня нет в семье павших героев, но я чувствую, что должен быть здесь", — поделилась своими впечатлениями женщина.

После обеда после церемонии памяти американских героев прошел парад от Конгресса до Белого Дома.

Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE
Парад в Америке. Фото: Новини.LIVE


Напомним, Байден недавно заявил, что США никогда не покинут Украину в борьбе против "жестокого тирана" Путина.

Ранее мы писали, что после принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого Дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.

Джо Байден
США
кладбище
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память

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