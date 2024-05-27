В США состоялась церемония чествования павших воинов американской армии — подробности
В Соединенных Штатах Америки состоялась 156-я ежегодная церемония чествования воинов, отдавших свои жизни за страну, в рамках празднования Дня памяти. Традиционно это событие проходит на Арлингтонском национальном кладбище.
Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE в понедельник, 27 мая.
В США состоялась церемония памяти американских военных
В День памяти, который выпадает на последний понедельник мая, американцы чтят память погибших военных, что делает этот день одним из важнейших праздников в стране.
В этом году в церемонии приняли участие президент США Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин, генерал Чарльз Браун, а также вице-президент Камала Гаррис.
"Свободу никто не гарантирует. Каждое поколение борется за нее и борется за нее", — заявил Байден.
Наша корреспондентка также пообщалась с посетителем церемонии памяти Шелби Семониего.
"Я сегодня здесь, чтобы почтить всех героев, которые пали в борьбе за свободу нашей нации. У меня нет в семье павших героев, но я чувствую, что должен быть здесь", — поделилась своими впечатлениями женщина.
После обеда после церемонии памяти американских героев прошел парад от Конгресса до Белого Дома.
Напомним, Байден недавно заявил, что США никогда не покинут Украину в борьбе против "жестокого тирана" Путина.
Ранее мы писали, что после принятия финансирования для Украины в размере 61 миллиарда долларов, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден меняет стратегию. В преддверии выборов команда главы Белого Дома планирует уменьшить внимание избирателей к участию США в российско-украинской войне.
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