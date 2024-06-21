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В Офісі Президента пояснили, чому США дозволили Україні бити по Росії

21 червня 2024 20:27
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення США дозволити Україні бити по рф
Українські військові з американською зброєю. Ілюстративне фото Фото: president.gov.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, що вплинуло на рішення Сполучених Штатів Америки дозволити Україні бити по території Росії. За його словами, це через "неадекватність" російського керівництва.

Про це посадовець сказав в етері телемарафону "Єдині новини" у п’ятницю, 21 червня.

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Причина в російській політичній еліті

"Якщо раніше ця неадекватність сприймалась як особливість російської зовнішньої політики, то сьогодні очевидно, що це хворобливі реакції від представників російської політичної еліти, які будуть масштабуватись", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП навів приклад підписання росією угоди з КНДР, що "ламає баланс сил у світі в цілому і матиме наслідки не тільки для війни в Україні, а й для інших регіонів".

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван заявив, що Україна може завдавати ударів американською зброєю "в будь-якому місці" на території Росії. За його словами, йдеться не лише про ворожі сили на прикордонні Харківської області. 

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці травня негласно надала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії. Проте тоді це стосувалося виключно захисту Харківської області. Також у США не вважають, що це призведе до ескалації на фронті.

Крім того, нещодавно Салліван заявив, що ЗСУ вже скористалась частковим дозволом США завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Водночас старший аналітик Інституту Гудзона Люк Коффі вважає, що завдяки дозволу США бити вглиб РФ Україна може змінити правила війни та повернути собі силову перевагу. 

Офіс президента
США
російські війська
Михайло Подоляк
зброя
ЗСУ
війна в Україні

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