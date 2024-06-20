США дозволяють Україні бити "в будь-якому місці" на території Росії, — Politico

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван. Фото: REUTERS/Leah Millis

Радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван заявив, що Україна може завдавати ударів американською зброєю "в будь-якому місці" на території Росії. За його словами, йдеться не лише про ворожі сили на прикордонні Харківської області.

Про це повідомляє Politico у четвер, 20 червня.

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США дозволяють Україні бити по Росії

Салліван пояснив, що угода з Україною про використання американської зброї для ударів по території Росії поширюється на "всюди, де російські сили перетинають кордон з російської сторони на українську, щоб спробувати захопити додаткову українську територію".

Посадовець зазначив, що згідно з заявами Росії, вона може вдертися в Сумську область, тому політика щодо ударів буде застосована і там.

"Це не про географію. Це про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс лише дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають удару з-за кордону", — наголосив Салліван.

Двоє американських чиновників анонімно повідомили, що дозвіл Україні атакувати територію Росії у відповідь на зустрічний вогонь з будь-якої сторони кордону не є зміною політики з часу ухвалення рішення щодо захисту Харківщини. Спочатку це стосувалося лише цього регіону, але не виключало відбиття атак на інших прикордонних ділянках.

Що відомо про дозвіл США бити по РФ

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена наприкінці травня негласно надала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії. Проте тоді це стосувалося виключно захисту Харківської області. Також у США не вважають, що це призведе до ескалації на фронті.

Крім того, нещодавно Салліван заявив, що ЗСУ вже скористалась частковим дозволом США завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Водночас старший аналітик Інституту Гудзона Люк Коффі вважає, що завдяки дозволу США бити вглиб РФ, Україна може змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.

Додамо, що на Саміті миру у Швейцарії США оголосили про виділення понад 1,5 млрд доларів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб України.