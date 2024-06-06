Дозвіл бити по цілях у РФ — у США прокоментували можливу ескалацію на фронті

Речник Державного департаменту США Метью Міллер. Фото: скриншот

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що дозвіл його країни завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії не спричинить ескалацію на фронті. Адже за його словами, дозвіл має на меті краще захистити Україну.

Про це Метью Міллер повідомив під час брифінгу в середу, 5 червня.

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Міллер підтвердив, що американський президент Джо Байден дав дозвіл Україні на удари американською зброєю по військових цілях на території РФ, однак це стосується лише державного кордону у Харківській області.

За його словами, російські окупанти з-під кордону обстрілюють Харків, тому ЗСУ мають право давати відповідь по військових цілях у цьому районі. Водночас у США не бачать підстав для ескалації на фронті.

Речник Держдепу наголосив, що агресором у війні є Росія і російський диктатор Володимир Путін сам вдається до підвищення рівня ескалації.

"Росія стягує свою військову техніку аж до кордону та застосовує її для обстрілу цивільних цілей, і ми вважаємо доцільним, щоб Україна могла захиститися", — пояснив Міллер.

Він додав, що США продовжать вживати заходів у відповідь на дії Путіна, щоб "дати можливість Україні захистити себе".

Що відомо про дозвіл бити по цілях у РФ

Нагадаємо, що за повідомленнями західних ЗМІ, адміністрація Байдена негласно надала Україні дозвіл завдавати ударів по території Росії. Проте це стосується виключно захисту Харківської області.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення США щодо ударів по цілях у РФ. За його словами, що це крок вперед, проте треба побачити результати такого рішення на практиці.

Водночас директор із питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер заявив, що дозвіл його країни завдавати ударів американською зброєю по військових об'єктах у Росії не стосується ракет ATACMS.

Додамо, що за даними ЗМІ, Україна вже атакувала російські військові об'єкти за допомогою американської зброї. Ймовірно, йдеться про знищення ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області.