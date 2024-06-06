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В США высказались по поводу возможной эскалации из-за разрешения ВСУ бить по РФ

6 июня 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Разрешение бить по целям в РФ — в США прокомментировали возможную эскалацию на фронте
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что разрешение его страны наносить удары по военным объектам на территории России не повлечет эскалацию на фронте. Ведь по его словам, разрешение преследует цель лучше защитить Украину. 

Об этом Мэтью Миллер сообщил во время брифинга в среду, 5 июня.

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Миллер подтвердил, что американский президент Джо Байден дал разрешение Украине на удары американским оружием по военным целям на территории РФ, однако это касается только государственной границы в Харьковской области.

По его словам, российские оккупанты из-под границы обстреливают Харьков, поэтому ВСУ имеют право давать ответ по военным целям в этом районе. В то же время, в США не видят оснований для эскалации на фронте.

Спикер Госдепа подчеркнул, что агрессором в войне является Россия и российский диктатор Владимир Путин сам прибегает к повышению уровня эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику до границы и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься", — пояснил Миллер.

Он добавил, что США продолжат принимать ответные меры на действия Путина, чтобы "дать возможность Украине защитить себя".

Что известно о разрешении бить по целям в РФ

Напомним, что по сообщениям западных СМИ, администрация Байдена негласно предоставила Украине разрешение наносить удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение США по поводу ударов по целям в РФ. По его словам, это шаг вперед, однако нужно увидеть результаты такого решения на практике.

В то же время директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что разрешение его страны наносить удары американским оружием по военным объектам в России не касается ракет ATACMS.

Добавим, что по данным СМИ, Украина уже атаковала российские военные объекты с помощью американского оружия. Вероятно, речь идет об уничтожении ЗРК С-300/400 в Белгородской области.

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