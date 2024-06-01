Дозвіл США бити по військових об'єктах у РФ — яку американську зброю не можна використовувати

Директор із питань Європи в Раді національної безпеки США Майкл Карпентер. Фото: скриншот

Директор із питань Європи в Раді національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Карпентер заявив, що дозвіл його країни завдавати ударів американською зброєю по військових об'єктах у Росії не стосується ракет ATACMS. За його словами, рішення США має на меті дати змогу українцям захистити себе.

Про це Майкл Карпентер розповів в інтерв'ю ТСН.ua, опублікованому в п'ятницю, 31 травня.

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"Це не стосується ATACMS для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента (Джо Байдена. — Ред.) протягом усієї цієї війни — давати Україні можливість захищати себе", — зазначив посадовець.

Карпентер зауважив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Вашингтон намагався надавати Києву пріоритетні засоби — від ракет Javelin до систем ППО.

Нагадаємо, в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили бити по Росії американською зброєю. Наразі це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківською областю. Незадовго до цього інформацію про "таємний дозвіл Байдена" поширювали закордонні ЗМІ.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський відреагував на дозвіл США бити по території РФ американською зброєю. За його словами, це крок вперед, проте треба побачити результати такого рішення на практиці.

Додамо, що за даними Bloomberg, уряд США як ніколи близький до того, щоб підписати безпекову угоду з Україною. Це дозволить Києву отримувати широкий спектр військової допомоги від Вашингтону.