Разрешение США бить по военным объектам в РФ — какое американское оружие нельзя использовать

Директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер. Фото: скриншот

Директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер заявил, что разрешение его страны наносить удары американским оружием по военным объектам в России не касается ракет ATACMS. По его словам, решение США призвано дать возможность украинцам защитить себя.

Об этом Майкл Карпентер рассказал в интервью ТСН.ua, опубликованном в пятницу, 31 мая.

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"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Джо Байдена. — Ред.) в течение всей этой войны — давать Украине возможность защищать себя", — отметил чиновник.

Карпентер заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины Вашингтон пытался предоставлять Киеву приоритетные средства — от ракет Javelin до систем ПВО.

Напомним, в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили бить по России американским оружием. Это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью. Незадолго до этого информацию о "тайном разрешении Байдена" распространяли зарубежные СМИ.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение США бить по территории РФ американским оружием. По его словам, это шаг вперед, однако, надо увидеть результаты такого решения на практике.

Добавим, что по данным Bloomberg, правительство США как никогда близко к тому, чтобы подписать безопасное соглашение с Украиной. Это позволит Киеву получать широкий спектр военной помощи от Вашингтона.