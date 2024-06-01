Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В США ответили, на какое оружие не распространяется их разрешение бить по военным объектам РФ arrow

В США ответили, на какое оружие не распространяется их разрешение бить по военным объектам РФ

1 июня 2024 00:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Разрешение США бить по военным объектам в РФ — какое американское оружие нельзя использовать
Директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Директор по вопросам Европы в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер заявил, что разрешение его страны наносить удары американским оружием по военным объектам в России не касается ракет ATACMS. По его словам, решение США призвано дать возможность украинцам защитить себя.

Об этом Майкл Карпентер рассказал в интервью ТСН.ua, опубликованном в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Может ли Украина бить по военным объектам РФ ракетами ATACMS

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Джо Байдена. — Ред.) в течение всей этой войны — давать Украине возможность защищать себя", — отметил чиновник.

Карпентер заявил, что с начала полномасштабной войны России против Украины Вашингтон пытался предоставлять Киеву приоритетные средства — от ракет Javelin до систем ПВО.

Напомним, в Офисе Президента подтвердили, что США разрешили бить по России американским оружием. Это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковской областью. Незадолго до этого информацию о "тайном разрешении Байдена" распространяли зарубежные СМИ.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрешение США бить по территории РФ американским оружием. По его словам, это шаг вперед, однако, надо увидеть результаты такого решения на практике.

Добавим, что по данным Bloomberg, правительство США как никогда близко к тому, чтобы подписать безопасное соглашение с Украиной. Это позволит Киеву получать широкий спектр военной помощи от Вашингтона.

война в Украине
США
оружие
Россия
Украина
ракеты
атака
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера