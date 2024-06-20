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США разрешили Украине бить по России не только на приграничье Харьковской области, — Politico

20 июня 2024 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США позволяют Украине бить "в любом месте" на территории России, — Politico
Советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. Фото: REUTERS/Leah Millis
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан заявил, что Украина может наносить удары американским оружием "в любом месте" на территории России. По его словам, речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

Об этом сообщает Politico в четверг, 20 июня.

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США позволяют Украине бить по России

Салливан пояснил, что соглашение с Украиной об использовании американского оружия для ударов по территории России распространяется "везде, где российские силы пересекают границу с российской стороны на украинскую, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".

Чиновник отметил, что согласно заявлениям России, она может ворваться в Сумскую область, поэтому политика по ударам будет применена и там.

"Это не о географии. Это о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл лишь разрешить Украине нанести удар по силам, которые наносят удар из-за границы", — подчеркнул Салливан.

Два американских чиновника анонимно сообщили, что разрешение Украине атаковать территорию России в ответ на встречный огонь с любой стороны границы не является изменением политики со времени принятия решения по защите Харьковщины. Сначала это касалось только этого региона, но не исключало отражения атак на других приграничных участках.

Что известно о разрешении США бить по РФ

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена в конце мая негласно предоставила Украине разрешение наносить удары по территории России. Однако тогда это касалось исключительно защиты Харьковской области. Также в США не считают, что это приведет к эскалации на фронте.

Кроме того, недавно Салливан заявил, что ВСУ уже воспользовалась частичным разрешением США наносить удары по военным объектам на территории России. В то же время старший аналитик Института Гудзона Люк Коффи считает, что благодаря разрешению США бить вглубь РФ Украина может изменить правила войны и вернуть себе силовое преимущество.

Добавим, что на Саммите мира в Швейцарии США объявили о выделении более 1,5 млрд долларов для энергетического сектора и гуманитарных потребностей Украины.

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